Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ile doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu ise sıcaklıklar 3-6 derece yükseliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 21, Parçalı bulutlu

İSTANBUL: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Anadolu yakası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 29, Az bulutlu ve açık

BURSA: 24, Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ: 25, Sabah erken saatlerden itibaren sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu

A.KARAHİSAR: 20, Parçalı bulutlu

DENİZLİ: 27, Az bulutlu

MANİSA: 28, Az bulutlu

ADANA: 32, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 34, Parçalı ve az bulutlu

BURDUR: 23, Parçalı bulutlu

HATAY: 31, Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI: 21, Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı bulutlu

KONYA: 21, Az bulutlu

BOLU: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 22, Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

SİNOP: 25, Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

SAMSUN: 23, Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

AMASYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 23, Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

RİZE: 24, Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ERZURUM: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor

KARS: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

MALATYA: 24, Parçalı bulutlu

VAN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 27, Az bulutlu açık ve kuvvetli rüzgar

DİYARBAKIR: 28, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 28, Parçalı bulutlu

MARDİN: 26, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 27, Parçalı ve az bulutlu