        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu | Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede şiddetli sağanak | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede şiddetli sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimizde sağanak bekleniyor. İstanbul'da, sabah saatlerinden sonra Anadolu yakası için yağış uyarısında bulunuldu. Sıcaklık, hafta sonu yurt genelinde 3-6 derece yükseliyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 07:02 Güncelleme: 19.09.2025 - 08:38
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ile doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        YER YER FIRTINA BEKLENİYOR

        Yağışların; Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        HAFTA SONU SICAKLIK ARTACAK

        Hava sıcaklığının, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu ise sıcaklıklar 3-6 derece yükseliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 21, Parçalı bulutlu

        İSTANBUL: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Anadolu yakası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 29, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 24, Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ: 25, Sabah erken saatlerden itibaren sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        A.KARAHİSAR: 20, Parçalı bulutlu

        DENİZLİ: 27, Az bulutlu

        MANİSA: 28, Az bulutlu

        ADANA: 32, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 34, Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR: 23, Parçalı bulutlu

        HATAY: 31, Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI: 21, Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR: 20, Parçalı bulutlu

        KONYA: 21, Az bulutlu

        BOLU: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 22, Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        SİNOP: 25, Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        SAMSUN: 23, Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        AMASYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 23, Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        RİZE: 24, Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ERZURUM: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor

        KARS: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        MALATYA: 24, Parçalı bulutlu

        VAN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 27, Az bulutlu açık ve kuvvetli rüzgar

        DİYARBAKIR: 28, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 28, Parçalı bulutlu

        MARDİN: 26, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 27, Parçalı ve az bulutlu

        #hava durumu
