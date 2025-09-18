Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım erişimi talep eden yeni bir karar tasarısı ABD tarafından veto edildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başlatmasının ardından BMGK'ye sunulan "acil ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım" içeren karar tasarısı BMGK'de oylandı.

BMGK'nin 14 üyesinin "evet" oyu kullandığı tasarı, ABD'nin tek oyuyla reddedildi.

ABD temsilcisi, oylama öncesi yaptığı açıklamada, söz konusu karar tasarısını veto etmelerinin "kimseyi şaşırtmayacağını", çünkü tasarının "Hamas'ı kınamakta veya İsrail'in kendini savunma hakkını tanımakta başarısız olduğunu" belirtti.

Tasarının, Hamas'ı destekleyen bir yapıda olduğunu ve BMGK'de "geçerlilik kazanan yanlış anlatıları haksız yere meşrulaştırdığını" iddia eden ABD'li diplomat, Hamas tüm esirleri serbest bırakmadan Gazze'de ateşkesin sağlanamayacağını ifade etti.

ABD'Lİ SENATÖRDEN BİR İLK

ABD'li Senatör Jeff Merkley, Senato tarihinde bir ilk olarak, Başkan Donald Trump'tan Filistin devletinin resmen tanımasını talep eden karar tasarısı sundu.

Oregon eyaletinin Senatörü Merkley, Senato tarihinde ilk kez sunulan Filistin tasarısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. ABD'li Senatör'ün açıklamasında, 7 Demokrat ve bir bağımsız senatör tarafından desteklenen tasarıda, Başkan Trump'tan Filistin devletini tanımasının talep edildiği belirtildi. Söz konusu tasarıda, iki devletli çözümün hem Filistin hem de İsrail'in güvenliği ve refahı için kaçınılmaz olduğu kaydedilirken, 1967 sınırlarına atıf yapan 242 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına da vurgu yapıldı. Tasarıda, uluslararası hukuk ve iki devletli çözüm ilkeleri uyarınca, ABD'nin güvenli bir İsrail ile birlikte silahsızlandırılmış bir Filistin devletini tanıması talep edildi. Tasarıda ayrıca Filistin yönetimine Avrupa ülkelerine verdiği sözleri yerine getirmesi ve 2026'da seçim yapması, Hamas'a da silah bırakma çağrısında bulunuldu. "Filistin devleti hedefini daha fazla erteleyemeyiz" Senato'ya sunulan tasarıyla ilgili açıklamasında Merkley, "Filistin devletinin tanınması, ABD'nin Filistinliler ve İsraillilerin özgürlük, haysiyet ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir gelecek inşa etmek için atabileceği pratik bir adım olmakla kalmayıp, aynı zamanda yapılması gereken doğru şeydir. Amerika liderlik etme sorumluluğuna sahiptir ve şimdi harekete geçme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Merkley açıklamasında, "Bu karar farklı bir yol izlenmesini gerektiriyor. Öncelikle, derhal ateşkes sağlanmalı, tüm rehineler iade edilmeli ve yardımlar ulaştırılmalı. Ancak daha sonra, gelecek için barış ve refahın temeli atılmalı ve bunun için tek geçerli yol, iki devlet çözümdür. Filistin devleti hedefini daha fazla erteleyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu. Merkley'in öncülük ettiği tasarıya Demokrat senatörler Chris Van Hollen, Tim Kaine, Peter Welch, Tina Smith, Tammy Baldwin, Mazie Hirono ile bağımsız Senatör Bernie Sanders imza koydu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 141 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 925 kişi de yaralandı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 590 kişi yaşamını yitirdi, 53 bin 884 kişi yaralandı. Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 513'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 414 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.