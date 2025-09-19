Sütlü, tarçınlı ya da buzlu! Farklı ülkelerin birbirinden farklı çay içme kültürleri!

HİNDİSTAN: BOL BAHARATLI “MASALA CHAI”

Hindistan’da çay sadece içecek değil, adeta bir lezzet şöleni. “Masala chai” adı verilen çay, tarçın, karanfil, kakule ve zencefil gibi baharatlarla kaynatılarak hazırlanıyor. Yoğun aroması ve sütle birleşen kıvamı, bu çayı dünyanın en farklı tatlarından biri yapıyor. Sokak satıcılarının küçük bardaklarda sunduğu masala chai, Hindistan’ın gündelik yaşamının ayrılmaz bir parçası.