Okan Buruk: Sorumluluk benim!

"İNANILMAZ BİR ŞEY OLDU"

"Her şey iyi giderken, bir anda inanılmaz bir şey oldu bizim için. Daha iyisini yapmak zorundayız. Ligler arasında önemli farkla var. Biz oyuncuları geç tamamladık, hala gelişim aşamasındayız. İlkay ve Singo geç geldi onlar takımın gerisinde. Çok fazla maç oynamadılar. Barış Alper uzun süre takımla olmadı! Icardi sakatlıktan döndü, o da kendi hazırlama aşamasında. Rakiple kıyasladığımızda daha genç ve daha çok koşan bir takım. Koşu mesafeleriyle oyunu bozmaya çalışan bir takım olduklarını gördük. %60 topa sahip olduk, onlar topun arkasında koştu."