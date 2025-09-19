Habertürk
        Okan Buruk: Sorumluluk benim! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk: Sorumluluk benim!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 01:06 Güncelleme: 19.09.2025 - 01:06
        • 1

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından konuştu.

          "İTALYAN HAKEM..."

          "1-0 sonrası inanılmaz rahat oynuyorduk. İkinci golü bulabilirdik. Hatta İtalyan hakem... Maç boyunca bizim aleyhimize kararlar verdi. Barış'ın golünü kesti. 3-1 önde girebilecekken, soyunma odasına geride girdik. İki yarıda da oyun olarak farklar var. Oyunu erken bıraktık. Kafa olarak maçı bıraktık."

        • 2

          "ŞANSSIZ GOLLER YEDİK"

          "Şanssız goller yedik, bireysel hatalar yaptık. 1.17 gol beklentisi varken rakibin 5 gol yedik! Bizim de fazla yaptığımız hatalar oldu. Bu kadar baskıcı bir takıma karşı top %60 bizdeydi ama bu oyun, bu skorla uyuşmadı."

        • 3

          "SORUMLULUK BENİM"

          "Bu sonuç benim sorumluluğumda! Teknik adamların neyi doğru, neyi yanlış yaptığını görebiliriz. İlk yarı doğrular, ikinci yarı yanlışlar vardı. Bunu tedavi edecek ve düzeltecek olan benim! Daha ilk maçı oynadı, 7 maç var! İlk 24 arasına girebiliriz, buna inanıyorum. Sadece bugün şanssız bir gün geçirdik."

        • 4

          "ÜZGÜNÜM"

          "İyi yaptığımız şeyleri arttırarak bundan sonraki maçlara hazırlanacağız. İlk yarıdaki oyunla çok rahat kazanabilirdik ama 5-1'lik mağlubiyete götürdü oyun bizi! Üzgünüm!"

        • 5

          "OYUNUMUZU DÜŞÜRDÜ"

          "35-40 dakika çok iyi gitti, bütün planlarımız işledi. İlk yarı sonunda 2 dakikada, 2 gol yedik! Bu bizim oyunumuzu düşürdü. Bunun savunmadaki isimlerle alakası yok! Farklı oyuncularla çıkıp, farklı sonuçlar alabilirsiniz. Her oyuncuyu oynatıyorum. Bundan sonraki maçlarda rakiplere göre oyuncu tercihleri olacak."

        • 6

          "İNANILMAZ BİR ŞEY OLDU"

          "Her şey iyi giderken, bir anda inanılmaz bir şey oldu bizim için. Daha iyisini yapmak zorundayız. Ligler arasında önemli farkla var. Biz oyuncuları geç tamamladık, hala gelişim aşamasındayız. İlkay ve Singo geç geldi onlar takımın gerisinde. Çok fazla maç oynamadılar. Barış Alper uzun süre takımla olmadı! Icardi sakatlıktan döndü, o da kendi hazırlama aşamasında. Rakiple kıyasladığımızda daha genç ve daha çok koşan bir takım. Koşu mesafeleriyle oyunu bozmaya çalışan bir takım olduklarını gördük. %60 topa sahip olduk, onlar topun arkasında koştu."

        • 7

          LEROY SANE

          "Julian Nagelsmann'ın Leroy Sane ile ilgili sözlerine katılmıyorum. Almanya da ilk milli maçında kaybetti! Çok iyi olduğunuzu düşündüğünüz yerde Slovakya'ya kaybettiniz. Bizim Tottenham, Bayern Münih gibi çok iyi maçlarımız oldu. Frankfurt'un rakiplerine %65 top verdiğini hatırlamıyorum."

        • 8

          HAKEM TEPKİSİ!

          "Hakemi hiç beğenmedim. Şampiyonlar Ligi'nde iyi hakemler var, bu hakem İtalya'dan gelmiş ama çok kötü kararlar verdi. Faulleri rakip lehine çaldı, bize hiç çalmadı! Genel performansını beğenmedim. Oyunu oynatmadı, devamlı durdurdu. 2-0 yapsak, maç farklı olabilirdi. Ayrıca 1-0 öndeyken, iki tane de çok net kaçırdık."

        Habertürk Anasayfa