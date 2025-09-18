Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
Kırşehir'in Akçakent ilçesinde, 63 yaşındaki Refik Kaygısız ve eşi 62 yaşındaki Emine Kaygısız, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor
Kırşehir'de kan donduran olay, dün saat 21.00 sıralarında, Akçakent ilçesi Yaylaözü köyünde meydana geldi. Silah seslerini duyan köylüler, Kaygısız çiftinin yaşadığı eve gitti.
ÇİFT YERDE HAREKETSİZ BULUNDUEmine Kaygısız, 62 yaşındaydı.
DHA'daki habere göre eve girenler, yerde hareketsiz yatan Refik ve Emine Kaygısız'ı görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLERRefik Kaygısız, 63 yaşındaydı.
İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kaygısız çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
