BUNDESLIGA'DA 3 MAÇTA 2 GALİBİYET

Bundesliga'ya iyi başlangıç yapan Eintracht Frankfurt, bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve averajla 5. sırada yer alıyor. Alman ekibi tek yenilgisini son hafta Bayer Leverkusen karşısında yaşadı. Frankfurt, Avrupa kupalarında ise Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sakaryaspor ile oynadı. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Frankfurt son olarak geçtiğimiz sezon İstanbul'da Beşiktaş ile mücadele etti ve 3-1 yendi.

Öte yandan Alman temsilcisinin kadrosunda milli futbolcu Can Uzun da bulunuyor.