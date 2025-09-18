Habertürk
        Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Galatasaray muhtemel 11... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor!

        UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelecek. Victor Osimhen'in forma giyemeyeceği maçta sarı-kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.09.2025 - 10:40 Güncelleme: 18.09.2025 - 10:40
        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Galatasaray TSİ 22.00'de Frankfurt Stadyumu'nda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezonu Trendyol Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmeye hak kazanmıştı. Aslan, geçtiğimiz sezon başlayan Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında ilk defa mücadele edecek.

        • 2

          18. KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

          Galatasaray, 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 8 kez direkt katılım sağlarken, 10 kez de elemelerden geldi. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ilk olarak 1993-1994 sezonunda yer alırken, son kez de 2023-2024 sezonunda oynadı.

        • 3

          AVRUPA KUPALARINDA 328 KEZ OYNADI

          Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 328 kez oynadı. Bu maçlarda Cimbom, 116 defa sahadan galip ayrılırken, 123 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 451 kez havalandırırken, kalesinde 498 gol gördü.

        • 4

          DEVLET LİGİ'NDE 123. MÜSABAKA

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 122 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerin 29'undan galibiyetle ayrılırken, 62 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 122 gole karşın, kalesinde 210 gole engel olamadı.

        • 5

          FRANKFURT İLE 3. RANDEVU

          Galatasaray ile Eintracht Frankfurt bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar yenilmezken, 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İki takım arasında 4 Kasım 1992 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı. O mücadelede sarı-kırmızılılarda şu an teknik direktörlük yapan Okan Buruk da forma giydi.

        • 6

          OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

          Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 26 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı karşılaşmaların 10'unu kazanırken, 8'ini ise kaybetti. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

        • 7

          SON GALİBİYET TOTTENHAM

          Galatasaray, Avrupa kupalarında 6 maçtır kazanamıyor. Son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar daha sonraki müsabakalarda 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

        • 8

          ALMAN EKİPLERİYLE 32. MAÇA ÇIKTI

          Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman temsilcileri ile 32 resmi maça çıktı. sarı-kırmızılılar; Magdeburg, Bayern Münih, Uerdingen, Stahl, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, Hamburg ve Schalke 04 ile oynadığı 31 müsabakada 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı.

        • 9

          G.SARAY SON 16 MAÇINI KAZANDI

          Resmi maçlarda en son Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı müsabakaları kaybetmedi. Aslan, bu süreçte Süper Lig'de 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 olmak üzere toplam 16 mücadeleden galip ayrıldı.

          Sarı-kırmızılılarda, Frankfurt maçı öncesinde sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in durumu son antrenmandan sonra belli olacak.

        • 10

          BUNDESLIGA'DA 3 MAÇTA 2 GALİBİYET

          Bundesliga'ya iyi başlangıç yapan Eintracht Frankfurt, bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve averajla 5. sırada yer alıyor. Alman ekibi tek yenilgisini son hafta Bayer Leverkusen karşısında yaşadı. Frankfurt, Avrupa kupalarında ise Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sakaryaspor ile oynadı. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Frankfurt son olarak geçtiğimiz sezon İstanbul'da Beşiktaş ile mücadele etti ve 3-1 yendi.

          Öte yandan Alman temsilcisinin kadrosunda milli futbolcu Can Uzun da bulunuyor.

        • 11

          MARCO GUIDA DÜDÜK ÇALACAK

          Frankfurt ile Galatasaray arasında oynanacak maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ile Giuseppe Perrotti yapacak. Maçın 4. hakemi de Daniele Chiffi olacak. Müsabakada VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da da Dennis Higler görev yapacak.

        • 12

          İşte Galatasaray'ın Frankfurt maçı muhtemel ilk 11'i...

        • 13

          UĞURCAN

        • 14

          SALLAI

        • 15

          DAVINSON

        • 16

          ABDÜLKERİM

        • 17

          EREN ELMALI

        • 18

          TORREIRA

        • 19

          LEMINA

        • 20

          YUNUS AKGÜN

        • 21

          LEROY SANE

        • 22

          GABRIEL SARA

        • 23

          BARIŞ ALPER

        Yazı Boyutu
