Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor

Yurt dışından gayrimenkul alımında ilk 7 ayda rekor kırıldı.

TCMB verilerine göre; Türk vatandaşları, Ocak-Temmuz döneminde diğer ülkelerden 1 milyar 498 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın ilk 7 ayında 1 milyar 203 milyon olan bu rakam, 2025'te yüzde 24,5 arttı. Aylık olarak bakıldığında en yüksek alım 253 milyon dolarla temmuz ayında gerçekleşti. Bu aynı zamanda tüm zamanların en yüksek aylık alımı olarak kayıtlara geçti.

YIL İlk 7 ayda yapılan toplam alım (milyon dolar) 2017 226 2018 199 2019 122 2020 24 2021 157 2022 271 2023 996 2024 1203 2025 1498

İLK KEZ CARİ AÇIK POZİSYONUNDA

Yurt dışından gayrimenkul alımı artarken aynı dönemde yabancıların Türkiye'den gayrimenkul alımı azaldı.

TCMB'nin yayımladığı verilere göre; Ocak-Temmuz döneminde yabancılar, Türkiye'den 1 milyar 217 milyon dolarlık net gayrimenkul alımı gerçekleştirdi.

AY Yabancıya satış Yurt dışından alım Fark Ocak 132 144 -12 Şubat 134 190 -56 Mart 149 227 -78 Nisan 140 232 -92 Mayıs 171 238 -67 Haziran 133 214 -81 Temmuz 358 253 105 Ocak-Temmuz toplam 1217 1498 -281

2024'ün ilk 7 ayında 1 milyar 823 milyon dolar olan rakam, yüzde 33,2 geriledi.

Gayrimenkulde Türkiye ilk kez cari açık pozisyonunda bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda yabancıların gayrimenkul alımı, Türk vatandaşlarının yurt dışından gayrimenkul alımından fazla durumdayken, geçen sene başlayan gerileme bu yıl eksi pozisyona gelmiş durumda.

YIL Yabancıya satış Yurt dışından alım Fark 2017 4643 341 4302 2018 5915 332 5583 2019 4979 196 4783 2020 3954 213 3741 2021 5634 371 5263 2022 6273 628 5645 2023 3560 1782 1778 2024 2822 2153 669 2025 (İlk 7 ay) 1217 1498 -281 Geçtiğimiz yılın ilk 7 ayında yabancıların Türkiye'den aldığı gayrimenkuller için ödediği meblağ, Türk vatandaşlarının yurt dışından aldığı gayrimenkuller için ödediği meblağın 620 milyon dolar üzerindeydi. Bu yıl ise ilk 7 ayda 281 milyon dolarlık bir açık görünüyor. YIL Yabancıya satış Yurt dışından alım Fark 2024 (İlk 7 ay) 1823 1203 620 2025 (İlk 7 ay) 1217 1498 -281 YABANCIYA SATIŞ 2017'DEN BERİ EN DÜŞÜK SAYIDA TÜİK son olarak ağustos ayının konut satış verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre; yılın ilk 8 ayında yabancılara yapılan konut satışı sayısı, 2017'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. YIL (İlk 7 ay) Yabancılara satılan konut adedi 2017 13005 2018 18540 2019 27748 2020 20896 2021 30849 2022 44595 2023 25134 2024 15068 2025 13077 Yabancılara yapılan satışın toplam satış içerisindeki payı ise en düşük oranda bulunuyor. YIL Yabancılara yapılan satışın toplam satış içerisindeki payı (%) 2017 1.6 2018 2.9 2019 3.4 2020 2.7 2021 3.9 2022 4.5 2023 2.9 2024 1.6 2025 (İlk 8 ay) 1.3