        Haberler Magazin Nilperi Şahinkaya, saldırıya uğradığını iddia etmişti

        Nilperi Şahinkaya, saldırıya uğradığını iddia etmişti

        Nilperi Şahinkaya'nın meslektaşı Burak Deniz'e 2022'de açtığı saldırı davasında karar açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 11:29 Güncelleme: 18.09.2025 - 11:37
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        Oyuncu Nilperi Şahinkaya, 2022'de meslektaşı Burak Deniz'in Adana'da bulundukları günlerde bir mekânda kendisine, sevgilisi Emre Yusufi'ye ve arkadaşı Necmi Deniz'e sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğunu belirterek dava açmıştı. Şahinkaya'nın Deniz'e açtığı dava sonuçlandı.

        "Sonucu bekliyoruz"
        Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme; "Yeterli ve kesin delil bulunmadığı" gerekçesiyle Burak Deniz'in beraatine karar verdi.

        Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Burak Deniz'in Adana'da aynı masada bulunan Necmi Deniz'e hitaben aleni ortamda hakaret ve tehditte bulunduğunu, Nilperi Şahinkaya'ya da hakaret ettiğini, ayrıca Necmi Deniz'e yönelik yumruk atarak; "Basit yaralamaya teşebbüs" suçunu işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etmişti.

        Ancak mahkeme, Burak Deniz'in iddia edilen suçları işlediğine dair; "Her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

        Nilperi Şahinkaya'nın karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıyacağı öğrenildi. Şahinkaya'nın avukatı Nail Gönenli de İstanbul'dan görüntülü katıldığı duruşmada, mücadelenin süreceğini ifade etti.

        #burak deniz
        #nilperi şahinkaya

