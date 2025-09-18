Türkiye'nin sonbahar rotası: Sonbaharda gidilebilecek birbirinden güzel lokasyonlar

EGE VE AKDENİZ’İN HUZURLU KIYILARI

Yaz kalabalığının sona erdiği Ege ve Akdeniz sahilleri, sonbaharda sakinlik arayanlara hitap ediyor. Kaş, Datça, Bozcaada ve Cunda Adası, serin rüzgarlarla birlikte huzurlu bir tatil için en çok tercih edilen bölgeler arasında yer alıyor. Ayrıca bu dönemde deniz hâlâ yüzmek için elverişli olduğu için tatil keyfi uzatılabiliyor.