        Türkiye'nin sonbahar rotası: Sonbaharda gidilebilecek birbirinden güzel lokasyonlar

        Türkiye'nin sonbahar rotası: Sonbaharda gidilebilecek birbirinden güzel lokasyonlar

        Türkiye, her mevsimde ayrı güzellikler sunan bir ülke. Ancak sonbahar geldiğinde doğa adeta tabloya dönüşüyor. Sararan yapraklar, serin rüzgarlar ve dingin atmosfer; hem şehirden uzaklaşmak hem de huzur bulmak isteyenler için eşsiz rotalar sunuyor. Sonbahar, özellikle doğa yürüyüşleri, fotoğrafçılık ve kültürel keşifler için ideal bir zaman dilimi...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 08:00 Güncelleme: 18.09.2025 - 08:00
        • 1

          Sonbahar geldiğinde Türkiye’nin dört bir yanında manzara adeta renk cümbüşüne dönüşüyor. Huzurlu yürüyüşlerden tarihi keşiflere, sakin sahillerden romantik vadilere kadar birçok rota bu mevsimde ziyaretçilerini bekliyor. İşte sonbaharda mutlaka görülmesi gereken yerler…

        • 2

          DOĞU ANADOLU’NUN TARİHİ VE DOĞASI

          Sonbaharda sadece doğa değil, tarih de keşfe açık hale geliyor. Kars, Van ve Ani Harabeleri, serin havada gezilecek en etkileyici rotalardan. Doğu’nun hem kültürel zenginliği hem de manzarası, bu mevsimde yolculuğa çıkanlara farklı bir deneyim sunuyor.

        • 3

          EGE VE AKDENİZ’İN HUZURLU KIYILARI

          Yaz kalabalığının sona erdiği Ege ve Akdeniz sahilleri, sonbaharda sakinlik arayanlara hitap ediyor. Kaş, Datça, Bozcaada ve Cunda Adası, serin rüzgarlarla birlikte huzurlu bir tatil için en çok tercih edilen bölgeler arasında yer alıyor. Ayrıca bu dönemde deniz hâlâ yüzmek için elverişli olduğu için tatil keyfi uzatılabiliyor.

        • 4

          KAPADOKYA’NIN MİSTİK HAVASI

          Kapadokya, her mevsim farklı bir deneyim yaşatsa da sonbaharda bambaşka bir büyüye sahip. Gökyüzünde süzülen balonların altındaki sararmış vadiler, romantik ve huzurlu bir atmosfer yaratıyor. Özellikle sıcak hava balonu turları ve peri bacaları arasında yapılan geziler, sonbaharı unutulmaz kılıyor.

        • 5

          KARADENİZ’İN YEŞİL VE SARI DANSI

          Karadeniz’in eşsiz doğası sonbaharda farklı bir renge bürünüyor. Bolu Yedigöller, Düzce’nin Abant Gölü ve Trabzon’daki Uzungöl, bu dönemde ziyaretçilerine unutulmaz bir manzara sunuyor. Yürüyüş parkurları ve gölet çevresinde yapılacak keyifli piknikler, doğanın sessizliğinde dinlenmek isteyenlere birebir.

