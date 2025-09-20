Bir zamanlar sadece kraliçeler tüketiyordu! Japonların şifa kaynağı siyah pirinç kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor

Japonların uzun yaşam sırrı olarak bilinen siyah pirinç, yalnızca damaklara değil sağlığa da hitap ediyor. Kolesterolü dengelerken kanser riskini azaltan bu besin, yüksek antioksidan içeriğiyle dikkat çekiyor. Asırlardır şifa kaynağı olarak kullanılan siyah pirinç, modern çağda yeniden sofraların yıldızı oldu!