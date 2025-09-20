Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bir zamanlar sadece kraliçeler tüketiyordu! Japonların şifa kaynağı siyah pirinç kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor

        Bir zamanlar sadece kraliçeler tüketiyordu! Japonların şifa kaynağı siyah pirinç kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor

        Bir zamanlar sadece kralların tüketebildiği "yasak pirinç", bugün sağlıklı beslenmenin en değerli tahıllarından biri. Siyah pirinç, Japonya'da şifa kaynağı olarak görülürken bilim insanları da kalp sağlığından bağışıklığa kadar sayısız faydasını doğruluyor. Peki bu gizemli pirinç neden bu kadar özel?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 08:30 Güncelleme: 20.09.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Japonların uzun yaşam sırrı olarak bilinen siyah pirinç, yalnızca damaklara değil sağlığa da hitap ediyor. Kolesterolü dengelerken kanser riskini azaltan bu besin, yüksek antioksidan içeriğiyle dikkat çekiyor. Asırlardır şifa kaynağı olarak kullanılan siyah pirinç, modern çağda yeniden sofraların yıldızı oldu!

        • 2

          SİYAH PİRİCİN GİZEMLİ TARİHİ

          Asya mutfaklarının kadim besinlerinden biri olan siyah pirinç, tarih boyunca yalnızca kralların ve soyluların sofralarında yer aldığı için “yasak pirinç” olarak anılmıştır.

        • 3

          Çin’den Japonya’ya uzanan bu özel tahıl, yüzyıllardır sağlığı destekleyen güçlü özellikleriyle bilinir. Günümüzde ise sağlıklı yaşam trendlerinin yükselmesiyle birlikte dünya mutfaklarında yeniden popülerlik kazanmıştır.

        • 4

          BESİN DEĞERİ YÜKSEK BİR HAZİNE

          Siyah pirinç, beyaz ve esmer pirince kıyasla çok daha fazla antioksidan içerir. Antosiyanin adı verilen bu güçlü bileşik, aynı zamanda böğürtlen ve yaban mersininde bulunan maddeyle aynıdır.

        • 5

          Yüksek lif, demir ve E vitamini içeriği sayesinde hem sindirimi kolaylaştırır hem de vücudu serbest radikallere karşı korur. Bu nedenle “süper gıda” kategorisinde değerlendirilmektedir.

        • 6

          KOLESTEROLÜ DENGELİYOR

          Araştırmalar, siyah pirincin düzenli tüketilmesinin kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. İçeriğinde bulunan lifler, bağırsaklarda kolesterol emilimini azaltarak kalp ve damar sağlığını destekler. Ayrıca kan dolaşımını iyileştiren etkisi sayesinde kalp krizi ve felç riskini azaltabilir.

        • 7

          KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

          Antioksidan yönünden zengin olan siyah pirinç, hücrelerin DNA hasarına uğramasını engelleyerek kansere karşı koruyucu rol oynar.

        • 8

          Özellikle antosiyanin maddesi, tümör oluşumunu yavaşlatma potansiyeline sahiptir. Uzmanlar, düzenli siyah pirinç tüketiminin bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser riskini önemli ölçüde azaltabileceğini belirtmektedir.

        • 9

          JAPONYA’DA ŞİFA KAYNAĞI

          Japon mutfağında siyah pirinç yalnızca bir besin değil, aynı zamanda uzun ömür ve şifa sembolü olarak görülür.

          Geleneksel olarak çorbalarda, tatlılarda ve ana yemeklerde kullanılan siyah pirinç, özellikle yaşlı nüfusun sağlığını korumak için tercih edilmektedir.

        • 10

          GÜNLÜK BESLENMEYE NASIL EKLENEBİLİR?

          Siyah pirinç, diğer pirinç türleri gibi pişirilerek salatalara, pilavlara veya tatlılara eklenebilir. Hafif fındıksı tadı sayesinde birçok farklı lezzetle uyum sağlar. Uzmanlar, haftada birkaç kez siyah pirinç tüketmenin kalıcı faydalar sağladığını vurgulamaktadır.

          Kaynak: Healthline, Science Direct

          Fotoğraf kaynak: IStock

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Habertürk Anasayfa