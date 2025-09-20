Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ile batısında yağış bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Marmara'da da rüzgarın hızı saatte 60 km'ye çıkıyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 24, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 29, Az bulutlu ve açık

BURSA: 26, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 26, Az bulutlu ve açık

BALIKESİR: 27, Az bulutlu, açık ve rüzgarlı

ÇANAKKALE: 27, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 22, Az bulutlu ve açık DENİZLİ: 28, Az bulutlu ve açık MANİSA: 29, Az bulutlu ve açık ADANA: 35, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık BURDUR: 26, Az bulutlu ve açık HATAY: 32, Az bulutlu ve açık ÇANKIRI: 25, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 22, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 22, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 23, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 27, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AMASYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor RİZE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ERZURUM: 16, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS: 16, Parçalı ve az bulutlu MALATYA: 26, Parçalı ve az bulutlu VAN: 18, Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA: 29, Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR: 29, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 29, Az bulutlu ve açık MARDİN: 26, Az bulutlu ve açık SİİRT: 28, Az bulutlu ve açık