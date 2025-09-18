Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!

Kırşehir'de şaşırtan olay, Mucur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; evinde kablo tamiri yapan İsa Çetin (23), çıktığı yerden inerken dengesini kaybederek düştü.

CEBİNDEKİ BIÇAK KARNINA SAPLANDI

DHA'daki habere göre bu sırada cebinde bulunan bıçağın karnına saplanmasıyla Çetin, ağır yaralandı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Çetin, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İsa Çetin, bu sabah hayatını kaybetti. 1 ay önce evlenen Çetin'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.