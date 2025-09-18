İspanya'dan konut krizine çözüm: 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor

İspanya'da hükümet, 'Turistik ve Mevsimlik Kiralıklar Sicili'nden 53 bin civarında turistik daireyi çıkaracaklarını ve kalıcı kiralık konutlara dönüştüreceklerini duyurdu.

Karar, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez tarafından Pazar günü Malaga'da bir etkinlikte duyurulurken Sánchez "Tatil ve turistik amaçlı kiraya verilmesi planlanan bu konutların çoğunda binlerce usulsüzlük tespit ettik. 53 bin konutu bu kayıtlardan çıkaracağız, böylece ülkemizdeki gençler ve aileler için kalıcı kiralık konutlar haline gelecekler" ifadelerini kullandı.

Konut Bakanlığı, Airbnb ve Booking gibi konaklama platformlarından da bu konaklama yerlerine ait reklamları kaldırmalarını istedi.

Airbnb, Pazar günü yaptığı açıklamada "Bu, Airbnb'nin İspanya'da yeni bir dönem başlattığı, işbirliğine, kaliteye ve herkesin yararına olacak uzun vadeli sürdürülebilir büyüme vizyonuna proaktif bir bağlılıkla tanımlandığı bir dönemdir" dedi.

En çok turist çeken ve kayıt silinen bölge Endülüs

En çok turist kaydının silindiği bölge 16 bin 740 vakayla Endülüs olurken bunu 8 bin 698 ile Kanarya Adaları, 7 bin 729 ile Katalonya, 7 bin 499 ile Valensiya Topluluğu, 2 bin 640 ile Galiçya, 2 bin 373 ile Balear Adaları, 1 bin 531 ile Madrid ve 1 bin 402 ile Murcia takip ediyor.

Konut Bakanlığı, Madrid Bölgesi'nde de benzersiz duruma dikkat çekiyor. Bakanlık verilerine göre burada kayıt başvurularının yüzde 83'ü geçici kiralamalara ilişkinken, yüzde 17'si turistik kiralama olarak sunuluyor. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.