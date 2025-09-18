Habertürk
        Hava durumu İstanbul: 11 kent için sarı alarm! 3 bölgede sağanak | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 11 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de sağanak bekleniyor. 11 kent için "sarı" alarm uyarısında bulunulurken, iç kesimlerde sıcaklık da 1-3 derece düşüyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 07:02 Güncelleme: 18.09.2025 - 10:18
        Meteoroloji'den 11 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        11 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

        Yağışların Batı Karadeniz Bölgesi ile Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilen 11 kentimiz ise şunlar: "Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce."

        SICAKLIK İÇ KESİMLERDE 1-3 DERECE DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, iç kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        RÜZGARIN HIZI SAATTE 60 KM'Yİ BULACAK

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 23, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        İSTANBUL: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 28, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BALIKESİR: 25, Az bulutlu ve açık, kuvvetli rüzgar bekleniyor

        ÇANAKKALE: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 23, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 30, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 30, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 31, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 35, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 28, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 20, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        KONYA: 25, Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP: 25, Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        ARTVİN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        ERZURUM: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu

        KARS: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu

        MALATYA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        VAN: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ŞANLIURFA: 36, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 33, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık

        #hava durumu
