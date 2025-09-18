Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

11 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

Yağışların Batı Karadeniz Bölgesi ile Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilen 11 kentimiz ise şunlar: "Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce."

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE 1-3 DERECE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, iç kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGARIN HIZI SAATTE 60 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 23, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu İSTANBUL: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR: 28, Az bulutlu ve açık BURSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BALIKESİR: 25, Az bulutlu ve açık, kuvvetli rüzgar bekleniyor ÇANAKKALE: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu KIRKLARELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı A.KARAHİSAR: 23, Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 30, Az bulutlu ve açık MUĞLA: 30, Az bulutlu ve açık ADANA: 31, Parçalı ve az bulutlu ANTALYA: 35, Az bulutlu ve açık BURDUR: 28, Az bulutlu ve açık HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 20, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA: 25, Az bulutlu ve açık NEVŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP: 25, Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı ARTVİN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı ERZURUM: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu KARS: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu MALATYA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ŞANLIURFA: 36, Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık MARDİN: 33, Az bulutlu ve açık SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık