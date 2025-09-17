Okan Buruk: Galatasaray hep kazanmaya oynar!

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen'i maça yetiştirme umudumuz vardı, son 2 günde antrenmanda denedi. Kendisinden gelen bildirim oynayabilecek durumda olmadığı yönünde. Ağrılı bir şekilde %100'ünü veremediği şekilde oynamasının faydası olmayacağı için kadroya almadık. Osimhen'in yerine kimin oynayacağına maç günü karar vereceğiz.

"İKİ TAKIMI BİRBİRİNE BENZETİYORUM"

İki takımın oyun olarak birbirine benzer çok yönleri var. Agresif baskıyı seven, topa sahip olan ve geriden oyun kuran takımlarız. Ayrıca oyuncu kaliteleriyle hücumda etkili işler yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden iki takımı benzetiyorum. kadro yapısı olarak da çok önemli oyuncular var iki takımda da... Bir takım daha tecrübeli, bir takım ise daha genç. Frankfurt ev sahibi olduğu için favori gösteriliyor ama iki takım da çok hızlı bir şekilde skoru değiştirebiliyor. Sahada daha iyisini yapan favori olacak. Bu tür maçlarda, Şampiyonlar Ligi kalitesinde ve deplasmanda 2 takımında favori olduğunu düşünmüyorum.

"BU SENE BEKLENTİ DAHA FAZLA"

3 sene üst üste şampiyon olmuş, ilk 5 haftayı da galibiyetle kapatmış bir takımdan insanlar çok fazla ilgilenmiyor ama Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız maçları merakla bekliyorlar. Beklenti bu sene daha fazla. Bu beklentiyi karşılayacak çok da iyi bir kadro kurduk. Önemli bir kadro kurduk. Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimizle yarışabilecek önemli bir kadro kurduk. Her şey iyi gittiğinde bu kadronun çok iddialı olduğunu düşünüyorum.

"PSG EN İSİMSİZ KADROYLA KUPA KAZANDI"

Bundan önceki senelerde yaşadığımız şanssızlıklar oldu. İyi oynadığımız maçlar oldu, kazandığımız, kaybettiğimiz veya elendiğimiz maçlar oldu ama bunlar futbolun içinde var. Bir takımın kupa kazanması, en iyi örneği PSG. Çok uzun süre büyük yatırımlar yaptı ama belki en beklenmedik sezonda, en genç kadrosuyla, en isimsiz kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.