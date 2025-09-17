Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyon haberler: Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!

        Afyonkarahisar'da, 16 yaşındaki Remzi Anıl Akyayla, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası tarafından bıçakla ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan genç, hayatını kaybetti. Baba B.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 13:23 Güncelleme: 17.09.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün akşam saatlerinde, B.A. ile oğlu Remzi Anıl Akyayla (16) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. B.A., bıçakla oğlunu ağır yaraladı.

        AĞIR YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

        Remzi Anıl Akyayla, 16 yaşındaydı.
        Remzi Anıl Akyayla, 16 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akyayla, Şuhut Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, baba B.A.'yı gözaltına aldı. B.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Baba B.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
        Baba B.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Ağır yaralanan Remzi Anıl Akyayla, tedaviye alındığı Şuhut Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Akyayla'nın cansız bedeni morga konuldu.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, Remzi Anıl Akyayla'nın cenazesinin Şuhut'ta toprağa verileceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Doktor, karısını ve çocuğunu öldürdü iddiası!
        Doktor, karısını ve çocuğunu öldürdü iddiası!
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Mourinho'nun yeni adresi belli oldu!
        Mourinho'nun yeni adresi belli oldu!
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı
        Filenin Efeleri namağlup son 16'da!
        Filenin Efeleri namağlup son 16'da!
        Kahve fiyatları rekor seviyelerde
        Kahve fiyatları rekor seviyelerde
        Sabahları zinde uyanmanın sırları
        Sabahları zinde uyanmanın sırları
        Habertürk Anasayfa