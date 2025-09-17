Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
Afyonkarahisar'da, 16 yaşındaki Remzi Anıl Akyayla, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası tarafından bıçakla ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan genç, hayatını kaybetti. Baba B.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün akşam saatlerinde, B.A. ile oğlu Remzi Anıl Akyayla (16) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. B.A., bıçakla oğlunu ağır yaraladı.
Remzi Anıl Akyayla, 16 yaşındaydı.
DHA'daki habere göre ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akyayla, Şuhut Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, baba B.A.'yı gözaltına aldı. B.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADIBaba B.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ağır yaralanan Remzi Anıl Akyayla, tedaviye alındığı Şuhut Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Akyayla'nın cansız bedeni morga konuldu.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, Remzi Anıl Akyayla'nın cenazesinin Şuhut'ta toprağa verileceği öğrenildi.