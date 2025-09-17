Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün akşam saatlerinde, B.A. ile oğlu Remzi Anıl Akyayla (16) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. B.A., bıçakla oğlunu ağır yaraladı.

AĞIR YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI Remzi Anıl Akyayla, 16 yaşındaydı. DHA'daki habere göre ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akyayla, Şuhut Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, baba B.A.'yı gözaltına aldı. B.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Baba B.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan Remzi Anıl Akyayla, tedaviye alındığı Şuhut Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Akyayla'nın cansız bedeni morga konuldu. SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, Remzi Anıl Akyayla'nın cenazesinin Şuhut'ta toprağa verileceği öğrenildi.