Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 13. yılında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda görkemli bir açılışla başladı. T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın önderliğinde düzenlenen bu dev organizasyon, 17 Eylül 2025 itibarıyla binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya başladı. Gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştüren, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini sergileyen TEKNOFEST, 2018’den bu yana 11 milyona yakın ziyaretçi çekti. KKTC ve Mavi Vatan duraklarının ardından İstanbul’da gerçekleşen bu etkinlik, ücretsiz girişle herkes için teknoloji dolu bir deneyim sunuyor.

GENÇLERİN YARATICILIĞINI TEŞVİK

TEKNOFEST, 2018’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başlayan bir vizyon projesi olarak doğdu ve kısa sürede küresel bir marka haline geldi. T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar’ın liderliğinde, bakanlıklar, üniversiteler ve özel sektör iş birliğiyle düzenlenen festival, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki gücünü gözler önüne seriyor. Her yıl farklı şehirlerde ve yurtdışında (örneğin Azerbaycan ve KKTC) düzenlenen etkinlik, 2024 Adana ayağında 1,1 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı. 2025’te KKTC, Mavi Vatan ve İstanbul duraklarıyla büyüyen TEKNOFEST, gençlerin yaratıcılığını teşvik ederek ulusal kalkınmaya katkıda bulunuyor.

BEŞ GÜNLÜK PROGRAM: 17-21 EYLÜL TEKNOFEST İstanbul, 17 Eylül'de başlayan etkinliklerle 21 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Ziyaretçiler, online kayıtla ücretsiz giriş yapabiliyor; 7 yaş altı çocuklar için kayıt gerekmiyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş yapabilmek için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek. Açılış günü (17 Eylül), milli uçak sergileriyle saat 10:00'da start aldı, 14:00'te drone yarışmaları ve akşam 18:00'de konserlerle devam edecek. TEKNOFEST İstanbul, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. SOLOTÜRK, Türk Yıldızları'nın gösteri yapacağı festivalde, F-16 savaş uçakları da uçuş gerçekleştirecek. Festivalde ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da yer alacak. İkinci gün roket ve uydu simülasyonları, üçüncü gün yapay zeka atölyeleri öne çıkacak ve hafta sonu (20-21 Eylül) büyük finaller ve kapanış gösterileriyle zirveye ulaşacak. 51 teknoloji yarışması, hava gösterileri, atölyeler ve interaktif deneyimler festivali renklendiriyor. Ziyaretçi yoğunluğu için toplu taşıma ve servisler düzenlenmiş olsa da sosyal medyada bazı trafik şikayetleri dikkat çekiyor.

Festivalde hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim yer alacak. Festival kapsamında ayrıca Türk rock müziği sanatçısı Kıraç 19 Eylül'de saat 19.00’da festival sahnesinde sevenleriyle buluşacak. YARIŞMALAR VE ETKİNLİKLER: GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ SAHNEDE TEKNOFEST’in en büyük çekim merkezi, 58 ana ve 137 alt kategorideki teknoloji yarışmaları. Roket Yarışması, Model Uydu Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri ve Blockchain Yarışması gibi kategorilerde binlerce takım mücadele ediyor. Toplam 45 milyon TL ödül ve 75 milyon TL malzeme desteği sunulan yarışmalar, genç mucitlere destek sağlıyor. Festivalde ayrıca jet ve helikopter akrobasi gösterileri, popüler sanatçıların konserleri, planetarium deneyimleri ve simülasyon alanları yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yangın tatbikatı VR deneyimi ve HAVELSAN’ın SANCAR SİDA sergisi gibi standlar da büyük ilgi görüyor. Genç İHH ve Hayrat Yardım gibi STK’lar ise gönüllülük temalı etkinliklerle katkı sunuyor.

MİLYONLARCA ZİYARETÇİ VE ULUSLARARASI KATILIM TEKNOFEST, açılış gününden itibaren yoğun ilgiyle karşılandı. Binlerce öğrenci, mühendis ve aile, Atatürk Havalimanı’na akın etti. #TEKNOFEST2025 etiketiyle sosyal medyada paylaşılan içerikler, etkinliğin coşkusunu yansıtıyor. Milyonları aşması beklenen ziyaretçi sayısına ek olarak, 100’den fazla ülkeden finale kalan uluslararası takımlar projeleriyle festivali zenginleştiriyor. TEKNOFEST, aynı zamanda networking ve kariyer fırsatları sunan bir platform olarak öne çıkıyor. MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİN VİTRİNİ TEKNOFEST, 2018’den bu yana 4 milyona yakın başvuruyla gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırdı. İstanbul ayağı, Türkiye’nin savunma sanayi ve uzay teknolojilerindeki ilerlemelerini sergileyerek milli teknoloji hamlesini güçlendiriyor. Selçuk Bayraktar’ın “TEKNOFEST, geleceğin liderlerini yetiştiren bir devrim” sözü, etkinliğin vizyonunu özetliyor. Sürdürülebilirlik, yapay zeka ve uzay teknolojileri gibi küresel trendlere odaklanan festival, kapanışta ödül törenleri ve büyük gösterilerle son bulacak. 2026 için yeni hedefler belirleyen TEKNOFEST, Türkiye’yi teknoloji çağında ön saflara taşımaya devam edecek. "TEKNOFESTLER TÜRKİYE'NİN MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ YOLCULUĞUNDA ÇOK EŞSİZ BİR YERE SAHİP" Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda bu sabah başladı. Festivalde gerçekleştirilen TÜRKPATENT ISIF 2025 10'uncu Uluslararası Buluş Fuarı Açılış Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin AR-GE İnsan Kaynağını 29 binden 291'in üzerine çıkardık. Türkiye'de Teknopark'ların sayısını 2'den 113'e. Teknopark'larda faaliyet gösteren, inovasyon odaklı çalışan şirketlerimizin, girişimlerimizin sayısını 56'dan 11 bin 500'e çıkardık. Araştırma geliştirmeye milli gelirimizden ayırdığımız payı, binde 5'ten yüzde 1,4'e yükselttik. Türkiye'nin AR-GE harcamalarını yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkardık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknofestler, gerçekten Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda çok eşsiz bir yere sahip. Türkiye'nin tam bağımsızlık, Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştiren, üreten ve rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke olma yolculuğunda Türk gençliğinin Teknofest kuşağının ayrıcalıklı bir rolü var. Bizler de her daim tüm platformlarda özellikle gençlerimizin ve siz buluşçularımızın önünü açmaya, Türkiye'nin AR-GE İnovasyon yolculuğunu hızlandırmaya gayret ediyoruz. İşte Uluslararası Buluş Fuarı da bu yıl 10'uncusuna imza attığımız bu büyük organizasyon da bu çabalarımızın bir parçası. Türk Patent ve Marka Kurumumuzun ev sahipliğinde bu yıl 23 ülkeden 470 buluşçuyu burada misafirlerimizle bir araya getiriyor ve düzenleyeceğimiz yarışmayla aralarından bazılarını ödüllendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ümit ediyorum ki burada tüm misafirlerimiz, tüm katılımcılar çok keyifli zamanlar geçirecekler. Ve yine ümit ediyorum ki; buluşlar sadece dosyalarda kalmayacak. Yine burada düzenlenecek etkinliklerle özellikle bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Demo Day ile birlikte sanayi ile üreticilerle buluşacak ve ekonomik kıymete, ekonomik değere dönüşecekler" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar TEKNOFEST açılış programında konuştu. TEKNOFEST'in sadece bir festival değil, asırlardır süren öğrenilmiş çaresizliğe güçlü bir itiraz olduğunu söyleyen Bayraktar, "TEKNOFEST bugünün dünyasının yarışlarına değil, yarının yarışlarına bugünden hazırlanmaktır. Sadece teknolojiyi tüketen değil bizzat tasarlayan bir neslin, 'Biz de varız' diye haykırmasıdır. Kendi gök kubbemiz altında, kendi kanatlarımızla uçma sevdamızdır. Şairin de dediği gibi, 'Güneşin doğuşunu bekleyen' bir neslin diriliş muştusudur. İşte bu ruh, bu yıl sınırları aşarak önce Kardeş Vatan’a uzandı. KKTC tarihinin en büyük açık hava organizasyonunda 270 bin kardeşimizle kucaklaştık. Oradan Donanmamızla Boğaz’ı selamlayıp, TEKNOFEST Mavi Vatan’da, İstanbul Tersanesi’nde yüz binleri ağırladık. Şimdi de evimizde, Atatürk Havalimanı’ndayız. TEKNOFEST ruhunun ne kadar büyük olduğunun ispatı, işte bu meydanlardır. Bu ruhun asla sönmeyeceğinin göstergesi, yarışmalarımıza başvuran 1 milyon 100 bin gencimizdir" şeklinde konuştu.

"64 FARKLI YARIŞMAYLA, DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ FESTİVALİ OLMA REKORUMUZU YENİLİYORUZ" TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek yarışmalara değinen Bayraktar, "Bu yıl ufkumuzu daha da genişlettik. 13’ü yeni olmak üzere toplamda 64 farklı yarışmayla, dünyanın en büyük teknoloji festivali olma rekorumuzu yeniliyoruz. Onkolojide 3T Yarışması ile kansere karşı yeni çözümler geliştiren vicdanlı zihinler burada. Türkçe Büyük Dil Modeli Yarışması ile yapay zeka çağında dilimizin geleceğini koruyan gençlerimiz aramızda. Mesleki Yetenek Yarışması ile Milli Teknoloji Hamlemizin kahramanları, üretimin bel kemiği olacak geleceğin usta teknisyenleri de burada. Bu yıl nice ilklere de imza atıyoruz. İlk kez kurulan TEKNOFEST Şampiyonlar Geçidi’nde, gençlerimizin hayallerini, 100’den fazla milli teknoloji ürününü gururla izleyeceğiz. Tıpkı Tuz Gölü’ndeki roket yarışmamızda aynı anda 3 roketin gökyüzüyle buluştuğu o an gibi, tarihe nice notlar düşeceğiz. Fetih 1453 ile şanlı tarihimize dijital bir yolculuk yapacak, Çelik Kubbe sergisi ile vatan semalarını koruyan teknolojiye tanıklık edeceğiz" ifadelerini kullandı. "GAZZE'DE BEBEKLER, ÇOCUKLAR, MASUM İNSANLAR KATLEDİLİYOR" Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Bayraktar, "Dünya, pusulasını yitirmiş bir gemi gibi karanlığa sürükleniyor. Adaletin ve ahlakın olmadığı, insan onurunun hiçe sayıldığı, teknolojinin gücünün bir tahakküm aracına dönüştüğü, karanlık bir çağa tanıklık ediyoruz. Gözlerimizin önünde, modern çağın en acımasız soykırımı yaşanıyor. Gazze’de bebekler, çocuklar, masum insanlar katlediliyor. Bir yerde bebekleri öldürmek meşru görülüyorsa, orada artık hiçbir ahlaki ve hukuki sınır kalmamıştır. Bu ahval, tüm insanlık için varoluşsal bir tehdit. Tüm kalbimle inanıyorum ki, medeniyetimizin bize emrettiği merhamet ve adaleti, üzerimize düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirdiğimizde, er ya da geç iyilik bu kötülüğe galebe çalacak. İyilik muhakkak kazanacak. Tam da bu nedenle Milli Teknoloji Hamlesi, sadece daha hızlı roketler, daha akıllı sistemler yapmak değildir. Bizim davamız, teknolojiyi vicdanla, aklı ahlakla birleştirmektir. Bizim davamız, bu zulme "dur" diyecek caydırıcı güce ulaşmaktır. Bu güç, askeri, ekonomik ve teknolojik üstünlüğün yanında ahlaki üstünlüğü sağlamaktır. TEKNOFEST kuşağı, sadece gökleri değil vicdanları da aydınlatmak, insanlığın onurunu koruyacak teknolojileri de geliştirmek zorundadır" açıklamalarında bulundu.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NİN TEK AMACI TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İDEALİNE ULAŞMAK" Milli Teknoloji Hamlesi'nin tek amacının tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye idealine ulaşmak olduğunu söyleyen Bayraktar, "Yüksek teknoloji; sağlıktan tarıma, ulaşımdan haberleşmeye kadar her alanda aydınlık geleceğimizin anahtarı. Bizler burada sadece parlak fikirleri ve yeni icatları görmüyoruz. O fikirleri çeliğe, koda, ürüne dönüştüren usta elleri ve zihinleri de görüyoruz. Yarın, bu teknolojileri fabrikalarda üretecek, atölyelerde geliştirecek on binlerce gencimizi görüyoruz. Bu yarışmalardaki her bir proje, yarının dünyaya damgasını vuracak teknoloji şirketlerinin habercisidir" diye konuştu. "NE KADAR SİVİL TEKNOLOJİ VARSA HEPSİ SİLAHA ÇEVRİLDİ" Tam bağımsızlık mücadelesinin bir cephesinin de dijital dünya olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Vatan şairimiz, o meşhur dizesinde ne diyordu: 'Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar'. İşte o canavar, bugün karşımıza dijital bir çehreyle çıkıyor: Tekno-feodalizm! Bedelini ödeyerek aldığımız akıllı telefonlar, saatler, internet dahil ne kadar sivil teknoloji varsa hepsi silaha çevrilmiş durumda. Sosyal medyasından arama motorlarına, attığımız adımdan damarlarımızdaki nabza kadar sayan bu teknoloji, adeta insanlığı örümcek ağına hapsetmiş bir halde. TEKNOFEST kuşağı bu dijital tahakküme karşı kendi cevabını verdi: Türkiye’nin sosyal medyası NSosyal’i hayata geçirdi. NSosyal, herkesin özgürce fikir üreteceği bir platform. NSosyal, Küresel dijital tekelleşmeye karşı bir itirazdır. NSosyal, dijital dünyamızda saygının, yüz yüze bakar gibi nezaketin, ifade özgürlüğünün buluştuğu yerdir" dedi.

Konuşmasında Küre Dijital Ansiklopedi'nin müjdesini veren Bayraktar, "Bu adım, T3 ve Küme Vakıflarımızın 1.5 yıldır titizlikle yürüttüğü çalışmaların bir eseri. Küre, yapay zekâ destekli, açık kaynaklı ama en önemlisi her bilginin müellifinin belli olduğu, güvenilir bir referans kaynağı olacak. Küre, sizlerin yazacağı, tartışacağı, yaşayan bir bilgi kaynağı olacak. Küre; dezenformasyon ve manipülasyonun karşısında hakikatin mecrası olacak" ifadelerini kullandı.