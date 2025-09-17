Habertürk
        "Bağırsağı 2 yerden delmişim!" Özel hastanede ihmalden ölüm iddiası | SON DAKİKA HABERİ

        "Bağırsağı 2 yerden delmişim!" Özel hastanede ihmalden ölüm iddiası!

        Ankara'da, kreş öğretmeni 23 yaşındaki Kevser Çuhadar, özel hastanede safra kesesi ameliyatının ardından hayatını kaybetti. Çuhadar ailesi, ameliyatı yapan Doktor A.Y. hakkında ihmali iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Anne Durhanım Çetinkaya, doktorun kendilerine, "Bağırsağı iki yerden delmişim' dediğini ileri sürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 07:41 Güncelleme: 17.09.2025 - 10:28
        "Bağırsağı 2 yerden delmişim!" Özel hastanede ihmalden ölüm iddiası!
        Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan kreş öğretmeni Kevser Çuhadar (23), safra kesesindeki taşı aldırmak için 3 Eylül'de ilçedeki özel hastanede ameliyat oldu.

        Tansiyon ve nabzının normale dönmemesi nedeniyle ertesi gün bir ameliyat daha geçiren Çuhadar, durumunun ağırlaşması üzerine 7 Eylül'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

        KALBİ 7 KEZ DURDU, HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre yolda 7 kez kalbi duran Çuhadar, Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        Geçen yıl evlenen ve 2 aylık bebeği olan Kevser Çuhadar'ın ailesi, ihmali olduğu gerekçesiyle ameliyatı gerçekleştiren Doktor A.Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        "ÇOK BASİT BİR AMELİYAT DİYE GİTTİ"

        Kevser Çuhadar'ın annesi Durhanım Çetinkaya, "Safra kesesinde taş vardı. 15 gün önce de sancı gelmiş. Hastaneye gitti; orada, 'taş var' demişler. İşe başlayacaktı, 'beklemeyim' dedi. 3-4 aydır doğum iznindeydi ve ekimde işe başlayacaktı.

        Çok basit bir ameliyat diye gitti; ameliyata aldılar, çıkmasını bekliyorduk ama çıkamadı ameliyattan. 'Tansiyonu düşmüş' dediler. 45 dakikalık ameliyat 2 saat sürdü. Kevser‘i getirdiler, hiç gözünü açamadı. 'Kan değerleri düşmeye başladı' dediler. Doktora sorduk, 'Hocam çocuğun neyi var' dedik. 'Herhalde göbekte ufak bir kesik mi yaptım, ne yaptım. Damarda muhakkak kanama var' dedi. Öyle geçiştirdi bizi. O gece çocuğum hiç ayılmadı. Doktor tomografi istemiş. Ondan sonra doktor, 'Ben bir şey göremedim, açık ameliyat yapacağım' dedi.

        "DOKTOR, 'BAĞIRSAĞI İKİ YERDEN DELMİŞİM' DEDİ"

        Biz, 'Hocam, Ankara'ya götürelim' dedik. O da, 'Ankara'ya götürürseniz tehlikeli olur, iç kanaması var, ben Ankara'dan bir doktor arkadaşı çağıracağım' dedi. Bizi inandırdılar, ameliyata aldı. Çocuğum ameliyattan 3 saatte çıktı. 'Bağırsağı iki yerden delmişim, ben onu çok güzel bir şekilde dezenfekte ettim, diktim, hiçbir şeyi kalmadı. Yarın Kevser ayağa kalkar, hatta 2-3 saat sonra' dedi.

        "ANNE BEN ÖLECEK MİYİM"

        Akşam oldu Kevser hala kendinde değil; 'Anne ben ölecek miyim' dedi. Sonra doktor geldi, sakin bir şekilde 'Gerekeni yapıyorum' dedi. Ondan sonra benim çocuğum ona, 'Ben ölecek miyim?' dedi. Doktor durdu durdu, 'Allah rahmet eylesin deriz sana' dedi. Bunu diyen doktor. Ah kameralar olsa da şahit olsa ama odalarda kamera yok. Çocuğun dudakları morardı, tırnakları morardı. Attılar ambulansa, yolda bozulmuş ambulans. Şehir hastanesinden ambulans istemişler.

        "YAVRUMU ELİMDEN ALDILAR"

        7 sefer kalbi durmuş 8'incide dayanamadı. Bugün hastaneyi aradım, 'Doktor göreve başladı mı' dedim, 'başladı' dediler. Elim ayağım titredi, çok kötü oldum. Gül gibi yavrumu benim elimden aldı" dedi.

        "YÜRÜYEREK GİTTİ ÖLÜSÜ ÇIKTI"

        Nihat Çuhadar ise eşi Kevser’in büyük bir rahatsızlığı olmadığını söyleyerek, "Bir kere ağrısı oldu hastaneye gittik. 'Safra kesesi ameliyatı olması lazım' dediler. Sonra biz, 'Sezaryen ameliyatı oldu, bir sıkıntı olur mu?' dedik. Doktor 'Yok, hemen yaparım, 4 saat sonra da emzirebilirsiniz' dedi. Biz de doktora güvendik, ameliyatımızı olduk. Zaten basit bir ameliyattı. Başımıza bunların geleceğini bilemedik. Yani biz yürüyerek gittik ama ölü bir şekilde çıktık.

        "2 AYLIK ÇOCUĞU VAR"

        1.5 sene oldu daha evleneli, 2 aylık çocuğumuz var. Annesiz kaldı. Hastaneden ve doktordan şikayetçiyiz. Hastanenin kapatılmasını istiyorum. Doktorun da ceza almasını istiyorum. Başka bebekler annesiz kalmasın diye doktorluktan alınmasını istiyorum. Herhangi bir hastanede olsaydı hiçbir zarar görmeyecekti. Bizi hastane ve doktor çok mağdur etti" diye konuştu.

        HASTANE AÇIKLAMA YAPMADI

        Doktor A.Y.'nin hastanedeki görevine devam ettiği belirtilirken, hastane yetkilileri olayla ilgili açıklama yapmadı.

