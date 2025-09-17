İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, dün sabah Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını açıkladı. İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları sürerken, İsrail ordusu dün akşam içinde 80 hastanın bulunduğu Rantisi Çocuk Hastanesine saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, gece boyu Gazze Şeridi’ne 50 hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne gece boyu düzenlenen 50 hava saldırısının büyük çoğunluğunun dün kara saldırıları başlattıkları, kuzeydeki Gazze kentine gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail savaş uçakları ile topçu birliklerinin Gazze'yi işgal için son 48 saatte kentte 150'den fazla noktaya saldırı düzenlediği de aktarıldı.

İsrail, bir yandan Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı evleri ve çok katlı binaları hedef alıp yerle bir ederken diğer yandan da kent sakinlerini Gazze Şeridi'nin güneyinde çadır, gıda ve hastanelerin olduğu iddiasıyla sürgün etmeye çalışıyor.

İsrail saldırısı sonrasında 40 hastanın güvenli yer arayışı ve çocuklarını kurtarmak amacıyla hastaneyi terk ettiği, 40 hasta ve refakatçilerin, 12 yoğun bakım hastası ve 30 hastane personelinin ise hastanede kaldığı belirtildi.

Rantisi Çocuk Hastanesinin Gazze Şeridi'nde onkoloji, diyaliz, solunum ve sindirim hastalıkları gibi uzmanlık alanlarını barındıran "tek ihtisas hastanesi" olduğu vurgulandı.

İsrail saldırısının kınandığı açıklamada, "Bu suç, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini hedef alma ve hizmet dışı bırakma yönündeki sistematik politikasını bir kez daha doğruluyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde hastanenin üst katlarını birkaç dakika arayla 3 kez hedef aldığı aktarıldı.

Bakanlıktan, İsrail'in Gazze şehrinde kara harekatı başlatması hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatması, Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in saldırıları sonucunda Gazzelilerin sığınabildiği ender yerlerden olan ve bir milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu Gazze şehrine yönelik kara harekatının, devam eden katliamları daha da artıracağı, yüz binlerce Filistinlinin yeniden yer değiştirmesine yol açacağı ve Filistinlilerin acılarını daha da derinleştireceği vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Uluslararası toplumun rehine-tutuklu takasını ve insani yardımların kesintisiz erişimini de sağlayacak bir ateşkes anlaşması için gayretlerini sürdürdüğü bir dönemde başlatılan kara harekatı, İsrail'in ateşkes istemediğini bir kere daha ortaya koymuştur."

Gazze'de ateşkesin sağlanması için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesinin elzem olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu amaç doğrultusunda, uluslararası hukuka saygılı ülkelerle işbirliğimizi sürdüreceğiz." görüşü paylaşıldı.