        Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda namağlup son 16'da! - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda namağlup son 16'da!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda gruptaki son maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan lider çıktı!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 10:28 Güncelleme: 17.09.2025 - 11:07
        Filenin Efeleri namağlup son 16'da!
        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 yenerek son 16 turuna grup lideri olarak çıktı.

        Türkiye, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada G Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kanada ile karşılaştı.

        A Milli Takım, liderlik maçında rakibini 25-21, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

        Bu sonuçla organizasyon tarihinde ilk kez 3'te 3 yapan Türkiye, grubunu namağlup lider tamamladı. Son 16 turunda mücadele edecek milli takım, G Grubu'ndaki ilk iki maçında Japonya'yı 3-0, Libya'yı ise 3-1 yenmişti.

        2025 Dünya Şampiyonası'nda ilk mağlubiyetini yaşayan Kanada ise bir üst tura grup ikincisi olarak çıktı.

        Türkiye, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 11'inci olduğu 2022 yılında elde etti.

        Salon: Smart Araneta Coliseum

        Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Luis Gerardo Macias (Meksika)

        Kanada: Heslinga, McCarthy, Vernon-Evans, Hoag, Gyimah, Herr (Currie, Ketrzynski, Elgert, Young, Howe)

        Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Cafer Kirkit, Can Koç, Ahmet Tümer)

        Setler: 21-25, 16-25, 25-27

        Süre: 77 dakika (25, 19, 33)

