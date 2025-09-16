Borsanın 8 önemli desteği

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kongre davasının ertelenmesinin ardından Borsa İstanbul çılgınca yükselmeye başladı. Dün yüzde 6.06 ve bugün ise yüzde 1.66 tırmanan borsa endeksi böylece iki günde yüzde 7.8 zıplamış oldu. İki günde borsaya 8,5 milyar lira geldi. Peki sadece önündeki tek engel kaldırılınca borsa neden böyle coşuyor. Çünkü öyle bir iklimdeyiz ki aslında her şey borsanın lehine. Ama önünde dev de bir engel duruyordu.

Aslında borsa endeksini yükseltebilecek 8 önemli destek noktası bulunuyor. Tabii ki öncelikle CHP Kongresi davasının ertelenmesi ile siyasi gerilimin azalması ilk sırada. Ertelemeden daha da önemlisi bir çok hukukçunun kamuoyunda çok tartışılan mutlak butlan ve CHP'ye kayyum atanmasının artık mümkün olmadığı görüşünde olması. Bu, siyasetin borsa üstündeki gölgesini kaldırıyor. Ancak hala da büyük riskin bu nokta olduğunun altını çizelim. Diğer önemli risk ise başta İsrail kaynaklı gelişmeler olmak üzere jeopolitik gelişmeler. Savaşa kadar gidebilecek gerginlikler.

ŞİRKET DEĞERLEMELERİ YÜKSELİYOR

İçeride siyasi gerginliğin düşmesi hemen Türkiye'nin kredi risk primini (CDS) 250'in altına indirdi. CDS öyle önemli ki düşük CDS rakamı ile ülkenin kredibilitesi artıyor, bankalar ve şirketler daha ucuza ve bol borçlanabiliyor. Diğer yandan bu durum hisse senetlerinin olması gereken değerini artırıyor. Yani şirket değerlemelerini yükseltiyor.

Diğer önemli nokta enflasyonla birlikte faiz oranlarının düşüş evresinde olması. Bu durum faizin cazibesi azaltıyor. Şu anda para piyasası fonlarının getirisi stopaj düştükten sonra yüzde 33. Ekimde muhtemel faiz indirimi ile birlikte yüzde 30'e inecek. Enflasyon şu anda yüzde 32,95. Yatırımcı için önemli bir tercih noktası olan para piyasası fonları ve mevduat böylece borsanın önünü artık kesemeyecek hale gelecek. Dövizin yönetilebiliyor olması nedeniyle yatırımcı kurdan da bir atak beklemiyor. Yani faiz düştü ben de dövize giderim diyemiyor yatırımcı. Kaldı ki kur hareketlense bile sanayi şirketlerini olumlu etkiyeceği için bu durum borsaya yarar.

ŞİRKET DEĞERLERİ ÇOK UCUZ

Borsaya yatırımın esas olması gereken nedeni olan şirket karlılıkları da diğer önemli neden. Çünkü üçüncü çeyrek bilançolarının iyi gelmesi bekleniyor. Yatırımcı henüz bilançoları fiyatlamadı, önümüzdeki dönem bilanço beklentilerinin satın alınması sürpriz olmayacak. Çok önemli konulardan birisi de şirket değerlerinin çok ucuz, iskonto oranın yüksek olması. Bir çok analist borsanın 14.500 ile 15 bin civarına yükseleceğine dair değerlemeler yapılıyor. Bu endeksin yüzde 35 yükselme potansiyeli olduğu anlamına geliyor.

GLOBAL ETKİ İSTANBUL'A HENÜZ ULAŞMADI

Henüz kurumsal yatırımcının, yatırım fonları ve yabancıların borsaya ilgisinin olmaması önümüzdeki günlerde olmayacağı anlamına gelmiyor. Aksine işler iyi giderse kurumsal yatırımcı ilgisi başlayacak, bu ilgi borsayı tırmandırabilir. Yılbaşından bu yana yabancı ilgisi var ama henüz çok düşük. ABD'de faiz indirim sürecinin gelişmekte olan ülke borsalarını olumlu etkilemesi de global etki olarak göze çarpıyor. Borsa İstanbul henüz bu etkiyi yaşamadı ancak bu aynı zamanda faiz indirimleri kaynaklı global etki potansiyeli taşıdığı anlamına da geliyor.