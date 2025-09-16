Habertürk
        Beşiktaş'ta Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!

        Beşiktaş, Göztepe deplasmanına Salih Uçan ve Ndidi'nin sakatlığı, Orkun Kökçü'nün cezası nedeniyle orta sahada eksiklerle gidecek. Teknik direktör Sergen Yalçın orta sahadaki alternatifleri değerlendiriyor. İşte Göztepe deplasmanındaki orta saha ihtimalleri...

        Giriş: 16.09.2025 - 12:32 Güncelleme: 16.09.2025 - 12:32
          Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın sakatlığı ve Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesinin ardından Göztepe deplasmanında orta saha sıkıntısı baş gösterdi.

          Siyah-beyazlılarda milli takımda sakatlanan Wilfred Ndidi de Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek.

          Beşiktaş'ta elde kalan orta sahalar ise Demir Ege Tıknaz ve Kartal Kayra Yılmaz oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın bu iki isimle birlikte Rafa Silva'ya görev verebilir.

          Bunun yanı sıra Başakşehir maçının ikinci yarısında Salih Uçan ve Rafa Silva'yı çıkaran Yalçın, Demir Ege Tıknaz'ı ve Cengiz Ünder'i oyuna alırken Cerny'yi orta alana çekmişti.

          Cerny ilk golde Bilal Toure'ye, Demir Ege ise Cengiz'e asist yaparak galibiyeti getirirken Göztepe'de de aynı formülün devreye girebileceği aktarıldı.

          Beşiktaş'ta kulübede yer alan bir diğer orta saha ise ön libero Necip Uysal. Sergen Yalçın maç gününe kadar orta alan konusunda kesin kararını verecek.

