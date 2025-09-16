Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
Avrupa'nın en büyük otomotiv etkinliği olan IAA Mobility 2025, bu yıl Türk otomotiv sanayisinin gövde gösterisine sahne oldu. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen fuarda, yerli elektrikli otomobil markası Togg'un ihracatına start verildi. Renault ve Hyundai de Türkiye'de üreteceği yeni modellerini ilk kez Almanya'da görücüye çıkardı. Ev sahibi Alman markaların ağırlığını hissettirdiği fuarda, Çinli otomobil markalarının yenilikleri de dikkat çekti. Münih'te dikkat çeken tüm yenilikler haberimizde...
AUDI
Münih'te Concept C konseptini tanıtan Audi, markanın yeni tasarım dilini gözler önüne serdi.
2027'de piyasaya sürülecek yeni iki koltuklu elektrikli spor otomobil, markanın TT modeline gönderme yapıyor.
Concept C, Audi tasarım dilinin geleceğine ve iç mekân deneyimine ışık tutuyor.
BMW
Altıncı nesil eDrive teknolojisiyle donatılan yeni iX3, 108,7 kWh’lik silindirik hücreli batarya sayesinde 805 kilometreye (WLTP) kadar menzil sunuyor.
400 kW ultra hızlı şarj kapasitesiyle 10 dakikada 372 kilometreye kadar menzil sağlanırken, çift yönlü şarj (V2L, V2H, V2G) özelliği aracı mobil bir güç bankasına dönüştürüyor.
Yeni BMW iX3 50 xDrive versiyonu, 345 kW/469 hp güç ve 645 Nm tork ile 0-100 km/s hızlanmayı 4,9 saniyede tamamlıyor.
Elektrikli motorlar (arkada EESM, önde ASM), enerji kayıplarını yüzde 40 azaltarak verimliliği artırıyor.
CUPRA
IAA Münih'teki Volkswagen Grubu etkinliğinde kamuflajlı Cupra Raval'ı tanıtıldı ve yeni elektrikli şehir otomobilinin ilk gösterimi gerçekleştirildi.
Raval'ın tüm versiyonları, markanın yarış DNA'sını yansıtacak şekilde geliştirildi. Platformdan 15 mm daha alçak spor şasi, özel olarak ayarlanmış süspansiyon, çevikliği artıran progresif direksiyon ve ESC Sport sistemi gibi detaylar dikkat çekiyor.
- 11
Barselona'nın en ikonik ve dinamik semtlerinden birinden ilham alan Raval’ın, Mart 2026’da dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.
Cupra, markanın tasarım vizyonunu ve geleceğe dönük estetik dilini somutlaştıran Tindaya’yı da fuarda tanıttı.
HYUNDAI
Hyundai Motor Company, Ioniq alt markası altındaki ilk kompakt elektrikli araç (EV) konsepti Concept THREE'yi Münih'teki IAA Mobility 2025'te tanıttı.
- 15
Concept Three, 4,287 mm uzunluğa, 1,940 mm genişliğe ve 1.428 mm yüksekliğe sahip. Markanın gelecekte üreteceği elektrikli modellerin tasarımlarına ışık tutan bu konseptin dingil mesafesi ise 2.722 mm.
Concept THREE'nin hem önünde hem de arkasında parametrik piksel aydınlatmalar bulunuyor. Pikseller artık daha etkileyici ve genel tasarıma derinlik ve görsel ritim katan bir gradyan oluşturuyor.
- 17
İç mekanda, okyanus atıklarından elde edilen kumaşlar ve hafif alüminyum köpük gibi sürdürülebilir malzemelerin kullanımı öngörülüyor
- 18
Konsept modelin önümüzdeki yıl Türkiye'de üretilerek yollara çıkması bekleniyor.
LEAPMOTOR
Çin’in en büyük elektrikli mobilite üreticilerinden Leapmotor ve dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis arasında kurulan ve Stellantis’in yüzde 51/49 liderliğindeki Leapmotor International, iddialı modellerini Münih'te sergiledi.
- 21
Bu kapsamda marka, fuarda B05 modelinin dünya prömiyerini ve B10’un ise Avrupa pazarındaki satış lansmanını gerçekleştirerdi.
Leapmotor B10’da görev yapan 218 HP güç ve 240 Nm tork üreten elektrikli motor, aracı 0-100 km/s ivmelenmesini 8 saniyede tamamlarken, araç makmimum 170 km/s sürate ulaşabiliyor.
- 23
MERCEDES-BENZ
Alman marka Münih fuarında yeni elektrikli GLC modelini ziyaretçilere tanıttı. Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC EQ, 713 kilometreye kadar menzil sunuyor. Elektrikli GLC, yeni bir araç ailesinin ilk üyesi olarak markanın yüzünü yeniden yorumlayan yeni tasarımlı ızgarasıyla öne çıkıyor.
- 24
Mercedes standının bir diğer dikkat çeken modeli de CONCEPT AMG GT XX oldu. Toplam 25 uzun mesafe rekoru kıran otomobil, bir elektrikli aracın 24 saat içinde kat ettiği en uzun mesafe rekorunu elinde tutuyor. Prototip bir sarj istasyonunda 1 megawatt sınırını aşarak 1.041 kW şarj gücüne ulaşan araca, sadece 1 dakikada 17,3 kWh enerji (125 km menzil) aktarıldı.
Münih şehir merkezinde kurulan alanda kurulan aydınlatmalı heykel, markanın yeni ikonik ızgara tasarımını temsil ediyor.
- 26
OPEL
Alman otomobil üreticisi Opel, IAA Mobility 2025’te yeni nesil GSE modellerini tanıttı. Markanın yeni konsept modeli Corsa GSE Vision Gran Turismo, aynı zamanda Gran Turismo 7 oyununda ilk kez dijital olarak deneyimlenebiliyor.
Corsa GSE Vision Gran Turismo, 588 kW (800 HP) sistem gücü, 800 nm tork, 0'dan 100 km/s hıza 2,0 saniyede ulaşabilme ve 320 km/s azami hız değerleriyle dikkat çekiyor.
Avrupa’da siparişe açılacağı duyurulan Opel Mokka GSE, ralli ruhunu yollara taşırken, Opel Mokka GSE Rally ise FIA eRally5 yönetmeliklerine göre geliştirilen ilk araç olmasıyla öne çıkıyor.
RENAULT
Satışa sunulduğu ilk günden bugüne kadar, Renault’nun hem dünya çapında hem de Türkiye’de en çok satan modeli olan Clio Münih'te sergilendi.
Yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 5 milyondan fazla Clio’nun üretildiği Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yeni nesil Clio için de üretim merkezi olacak.
- 32
Bursa'da Eylül’de üretime başlayacak olan yeni Clio'nun, 2026’nın ilk çeyreğinde ise Türkiye’de satışa çıkması bekleniyor.
Yeni Clio 4.11 metre uzunluğa, 1.76 metre genişliğe ve 1.45 metre yüksekliğe sahip. 2.59 metrelik dingil mesafesi sayesinde hem ön hem arka yolcular için geniş bir yaşam alanı sağlanıyor. Bagaj hacmi standart versiyonlarda 391 litre iken, hibrit versiyonda 301 litre olarak sunuluyor.
Yeni Clio, full hybrid E-Tech 160 hp motoru ile geliyor. Şehir içinde yüzde 80’e kadar elektrikli sürüş deneyimi sunan Clio, yüzde 40’a varan yakıt tasarrufu sağlıyor.
- 35
Tüketim değeri ise 100 km’de 3.9 litre olarak açıklanıyor. Full Hybrid E-Tech 160 hp versiyonu ve 1.2 TCe 115 hp versiyonu 6 ileri EDC otomatik şanzımanla beraber alınabilecek.
- 36
TOGG
Yerli elektrikli otomobil markası Togg'un Avrupa yolcuğu başladı. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarına katılan Togg, T10X ve T10F modellerini katılımcılara sergiledi.
Fuar kapsamında Münih'in en çok ziyaret edilen ve turistlerin de uğrak noktaları arasında yer alan Königsplatz'da stant açan ve deneyim noktaları oluşturan Togg, yeni sedan modeli T10F ve ilk aracı T10X'in yanı sıra yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini tanıttı.
- 39
Togg'un her iki modeli de, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldı.
Yapılan açıklamaya göre, T10F Türkiye'de 15 Eylül'de ön siparişe açılırken, T10X ve T10F'in Almanya ön siparişleri 29 Eylül'den itibaren alınmaya başlanacak.
T10F'de 4 farklı versiyon ve 3 farklı donanım seçeneği bulunuyor. Aracın dört tekerlekli çekiş sistemine sahip versiyonunda tork değeri 700 Nm olarak açıklanırken, menzil değeri de 523 km olarak belirtiliyor. T10F'nin tek motorlu ve arkadan itişli seçeneğinde ise menzil değeri 623 km'ye kadar çıkıyor.
VOLKSWAGEN
Volkswagen, fuarda ID. Polo modelini tanıttı. Tasarımı, 2023'teki ID.2all konseptine sadık kalacak şekilde tanıtılan aracın, Avrupa'da 25 bin Euro'nun altında bir fiyattan satışa çıkması bekleniyor.
Yeni T-Roc da markanın standında yer aldı.
Tiguan, Tayron ve Passat'ta başlayan tasarım dilini devam ettiren otomobil, iç mekanında iki büyük ekranın yanı sıra fiziksel düğmelere yer veriyor.
Volkswagen ID. Cross konseptini de tanıtan marka, yeni modelin 2026'da satışa sunmayı planlıyor
T-Cross'un tamamen elektrikli alternatifi olması beklenen konsept modelin, 'üretime oldukça yakın' olduğu açıklanıyor.
- 47