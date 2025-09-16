Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi

Mercedes standının bir diğer dikkat çeken modeli de CONCEPT AMG GT XX oldu. Toplam 25 uzun mesafe rekoru kıran otomobil, bir elektrikli aracın 24 saat içinde kat ettiği en uzun mesafe rekorunu elinde tutuyor. Prototip bir sarj istasyonunda 1 megawatt sınırını aşarak 1.041 kW şarj gücüne ulaşan araca, sadece 1 dakikada 17,3 kWh enerji (125 km menzil) aktarıldı.