Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Kasımpaşa
        KSM
        3
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kaua Santos için flaş transfer iddiası: Galatasaray'ı reddetti! - Galatasaray Haberleri

        Kaua Santos için flaş transfer iddiası: Galatasaray'ı reddetti!

        Yaz transfer döneminde kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Eintracht Frankfurt forması giyen Kaua Santos'u istediği ve Brezilyalı file bekçisinin bu teklifi reddettiği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 22:55 Güncelleme: 15.09.2025 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'de 5'te 5 yaparak yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Mücadele öncesi sarı-kırmızılılar için Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

        • 3

          G.SARAY'DAN KAUA SANTOS'A TEKLİF!

          Alman basınından Bild'in haberine göre; G.Saray, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası Eintracht Frankfurt'tan Kaua Santos'a teklif yaptı.

        • 4

          Alman ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki file bekçisinin ise bu teklifi reddettiği öne sürüldü.

        • 5

          Yaz transfer döneminde Galatasaray ise kalesini Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı alarak güçlendirdi.

        • 6

          İki takım arasında oynanacak mücadele, 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.

        • 7
        • 8
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        "Netanyahu Trump'ı arayarak haber verdi"
        "Netanyahu Trump'ı arayarak haber verdi"
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Filipe Luis'ten Fenerbahçe itirafı!
        Filipe Luis'ten Fenerbahçe itirafı!
        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı
        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        Habertürk Anasayfa