Kaua Santos için flaş transfer iddiası: Galatasaray'ı reddetti!
Yaz transfer döneminde kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Eintracht Frankfurt forması giyen Kaua Santos'u istediği ve Brezilyalı file bekçisinin bu teklifi reddettiği iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de 5'te 5 yaparak yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi sarı-kırmızılılar için Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
G.SARAY'DAN KAUA SANTOS'A TEKLİF!
Alman basınından Bild'in haberine göre; G.Saray, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası Eintracht Frankfurt'tan Kaua Santos'a teklif yaptı.
Alman ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki file bekçisinin ise bu teklifi reddettiği öne sürüldü.
Yaz transfer döneminde Galatasaray ise kalesini Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı alarak güçlendirdi.
İki takım arasında oynanacak mücadele, 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.
