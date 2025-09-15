"Netanyahu Trump'ı arayarak haber verdi"

İsrail geçtiğimiz hafta, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine yönelik saldırı gerçekleştirmişti.

Saldırı sonucu 5 Hamas üyesi ve 1 Katar güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Hamas müzakere heyetinin ise saldırıdan kurtulduğu bildirilmişti.

REKLAM advertisement1

Beyaz Saray, saldırıdan ABD yönetiminin haberi olmadığını ifade etmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise saldırının İsrail ve Amerika'nın hedeflerine hizmet etmediğini dile getirmişti.

Trump, saldırıya ilişkin bilgi aldığı anda Katarlı yetkililere haber vermesi için Steve Witkoff'u görevlendirdiğini ancak geç kaldıklarını söylemişti.

ABD basını ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırıdan dakikalar önce ABD Başkanı Trump'ı bilgilendirdiğini ifade etti.

REKLAM

Axios'un 7 İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi saldırıdan, durdurma zamanı kısıtlı olsa da haberdardı.

3 İsrailli yetkili ise Netanyahu'nun Trump'ı Washington saati ile 08.00'da aradığını, ve yaklaşan saldırı hakkında bilgi verdiğini bildirdi. Doha'da ilk patlama sesinin ise 08.51'de duyulduğu ifade edilmişti.

Kıdemli bir İsrailli yetkili "Trump, füzeler ateşlenmeden önce saldırıyı biliyordu." derken, bir diğer kıdemli yetkili ise "Trump arzu etseydi saldırıyı durdurabilirdi." şeklinde konuştu. Bir başka İsrailli yetkili, iki ülke arasındaki ilişkilere zarar gelmemesi için İsrail'in Beyaz Saray'ın açıklamasına uygun davrandığını bildirdi. ABD'li bir yetkili ise Trump'ın saldırıyı durdurma ihtimali olduğuna ilişkin iddiayı reddederek, bu iddiaları ortaya atan kaynakların kendilerine çekidüzen vermesi gerektiğini dile getirdi. TRUMP: ÇOK DİKKATLİ OLMALILAR ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Katar'la ilgili daha dikkatli olması çağrısında bulunarak, "İsrail ve diğer herkes, bu konuda dikkatli olmalı. Bir yere saldırdığımızda dikkatli olmalısınız." dedi. ABD Başkanı Trump, New York'tan başkent Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının İsrail'in Katar'daki saldırısına ilişkin sorularını yanıtladı. REKLAM Trump, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'ya nasıl bir mesajının olduğuna ilişkin soruya, "(Katar'la ilgili) Çok dikkatli olmalılar. Hamas konusunda bir şeyler yapmalılar; ancak Katar, ABD'nin büyük bir müttefikidir. Bu yüzden İsrail ve diğer herkes, bu konuda dikkatli olmalı. Bir yere saldırdığımızda dikkatli olmalısınız." yanıtını verdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, yaptığı görüşmede çok harika bir insan olduğunu söylediğini belirten Trump, "Daha iyi halkla ilişkiler kurmaları gerektiğini söyledim çünkü halkla ilişkiler konusunda pek de başarılı değiller. İnsanlar onlar hakkında kötü konuşuyor ama konuşmamalılar." yorumunu yaptı. Katar'ın yanında olduklarını mesajının altını çizen ABD Başkanı, Doha'nın Washington için "harika" bir müttefik olduğunu ve bu ülkeyle ilişkilerini çok iyi bir şekilde sürdüreceklerini kaydetti. Trump, "Bakın, biz onların yanındayız. Onlar harika bir müttefik. Her şeyin tam ortasında oldukları için çok zor bir hayat sürüyorlar ama onlar ABD için harika müttefikler." değerlendirmesinde bulundu. *EPA-EFE/YURI GRIPAS, temsilidir