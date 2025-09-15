Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü: Çiçeklerle karşılandılar!
EuroBasket 2025'te ikinci olan 12 Dev Adam, Türkiye'ye döndü. Başantrenör Ergin Ataman, kaptan Cedi Osman ve Alperen Şengün açıklamalarda bulundu. Ataman konuşma esnasından duygusal anlar yaşadı. 12 Dev Adam'ı havalimanında çok sayıda vatandaş karşıladı
EuroBasket 2025'te ikinci olan 12 Dev Adam, Türkiye'ye döndü. 12 Dev Adam, uçaktan alkışlar eşliğinde indi. Taraftarlar, İstanbul Havalimanı'nda Avrupa ikincisi 12 Dev Adam'ı coşkuyla karşıladı.
PİLOTTAN JEST
12 Dev Adam’ın yurda dönüş uçağının kaptan pilotu, takıma anons yaptı: "Finaldeki onurlu mücadelenizle hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz. Bu ülkenin her bir ferdine büyük bir umut ve gurur yaşattınız. Turnuva süresince bize yaşattığınız heyecan için teşekkürlerimizi sunuyoruz"
Öte yandan Avrupa ikincisi 12 Dev Adam'a yurda dönüş uçağında pasta kesildi.
ERGİN ATAMAN: GURURLUYUZ AMA BEN ÇOK ÜZGÜNÜM
Gururlu ama üzgün olduğunu dile getiren Ergin Ataman, "Şampiyona boyunca her geçen gün artan bir destekle bizleri bağrına basan Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Bu gençler, bu çocuklar Türk bayrağını büyük bir hırsla bütün dünyaya en iyi şekilde en son saniyeye kadar temsil ettiler. Gururluyuz ama ben şahsım adına çok üzgünüm. Şampiyonluğu Türk milletine getirmeyi çok hayal ediyordum. Son topta şampiyonluğu verdik ama Türk halkına tekrar basketbolu sevdirdik. O yüzden bu çocuklara tekrar teşekkür ederim." dedi.
BAKAN OSMAN AŞKIN BAK: MİLLETİMİZİ GURURLANDIRDINIZ
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu: "Milletimizi gururlandırdığınız için teşekkür ediyoruz... Sizleri seviyoruz. Türk basketbolu için, Türk sporu için seviyoruz. başarılar diliyorum."
HİDAYET TÜRKOĞLU: ALTIN MADALYA BU ÜLKEYE GELECEK
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Bu şampiyona, bu kardeşlerimizin sayesinde milyonların başarı özleminin tüm Türkiye’ye yayıldığını gösterdi. Çok genç ve geleceğe açık bir kadroya sahibiz. O altın madalya ileride bu ülkeye gelecektir." dedi.
CEDİ OSMAN: 21 GÜN BOYUNCA DESTEĞİNİZİ HİSSETTİK
Destekleri için taraftarlara teşekkür eden Cedi Osman, "Bu 21 gün boyunca desteğinizi hep hissettik. Gönül isterdi buraya kupayla dönmek ama maalesef başaramadık. Ama inanın elimizden gelen en iyisini yaptık. Umarım sizleri gururlandırabilmişizdir birazcık. Biz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sizin desteğiniz olmadan buralara gelmek çok zor olurdu. İyi ki varsınız, teşekkür ederiz." sözlerini sarf etti.
ALPEREN ŞENGÜN: 12 DEV ADAM RUHU GERİ GELDİ
Buralara tekrardan gelecekleri konusunda söz veren Alperen Şengün, "Hepinize bize destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok istedik, inandık. Bütün turnuva boyunca birbirimize kenetlendik, aile olduk. Gerçekten çok istedik ama olmadı. En azından uzun yıllar sonra böyle bir başarı elde ettiğimiz çok mutluyuz. Ama size söz veriyoruz ki biz yine buralara geri geleceğiz. 12 Dev Adam ruhu tekrardan geri geldi bizim için de. Önümüzde uzunca yıllar var. Daha genç takımız. Sözümüzü tutacağız, o kupayla ülkemize döneceğiz bir gün." ifadelerini kullandı.