Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü: Çiçeklerle karşılandılar!

EuroBasket 2025'te ikinci olan 12 Dev Adam, Türkiye'ye döndü. 12 Dev Adam, uçaktan alkışlar eşliğinde indi. Taraftarlar, İstanbul Havalimanı'nda Avrupa ikincisi 12 Dev Adam'ı coşkuyla karşıladı.

🇹🇷 12 Dev Adam yurda döndü! 🛬

PİLOTTAN JEST

12 Dev Adam’ın yurda dönüş uçağının kaptan pilotu, takıma anons yaptı: "Finaldeki onurlu mücadelenizle hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz. Bu ülkenin her bir ferdine büyük bir umut ve gurur yaşattınız. Turnuva süresince bize yaşattığınız heyecan için teşekkürlerimizi sunuyoruz"

Öte yandan Avrupa ikincisi 12 Dev Adam'a yurda dönüş uçağında pasta kesildi.

ERGİN ATAMAN: GURURLUYUZ AMA BEN ÇOK ÜZGÜNÜM

Gururlu ama üzgün olduğunu dile getiren Ergin Ataman, "Şampiyona boyunca her geçen gün artan bir destekle bizleri bağrına basan Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Bu gençler, bu çocuklar Türk bayrağını büyük bir hırsla bütün dünyaya en iyi şekilde en son saniyeye kadar temsil ettiler. Gururluyuz ama ben şahsım adına çok üzgünüm. Şampiyonluğu Türk milletine getirmeyi çok hayal ediyordum. Son topta şampiyonluğu verdik ama Türk halkına tekrar basketbolu sevdirdik. O yüzden bu çocuklara tekrar teşekkür ederim." dedi.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK: MİLLETİMİZİ GURURLANDIRDINIZ Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu: "Milletimizi gururlandırdığınız için teşekkür ediyoruz... Sizleri seviyoruz. Türk basketbolu için, Türk sporu için seviyoruz. başarılar diliyorum."



HİDAYET TÜRKOĞLU: ALTIN MADALYA BU ÜLKEYE GELECEK Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Bu şampiyona, bu kardeşlerimizin sayesinde milyonların başarı özleminin tüm Türkiye'ye yayıldığını gösterdi. Çok genç ve geleceğe açık bir kadroya sahibiz. O altın madalya ileride bu ülkeye gelecektir." dedi.

🎙️ Alperen Şengün: Önümüzde yıllar var, genç bir takımımız var o kupayı getireceğiz. pic.twitter.com/4FAoKQYpMY — HT Spor (@HTSpor) September 15, 2025