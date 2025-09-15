Habertürk
        Katar krizinin ardından İsrail ve ABD arasında kritik görüşme

        Katar krizinin ardından İsrail ve ABD arasında kritik görüşme

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerine saldırı düzenlemesinin üzerinden bir hafta geçmeden Kudüs'e giderek İsrail Başbakanı Netanyahu'yla görüştü. Rubio, Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini vurgularken Netanyahu ise Doha'ya yapılan operasyonun tüm sorumluluğunu üstüne aldığını ve Rubio'nun ziyaretinin iki ülke arasındaki güçlü bağı daha da güçlendirdiğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 14:26 Güncelleme: 15.09.2025 - 14:35
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında Hamas'ın silahsızlandırılması çağrısında bulundu.

        İsrail'in Katar'da Hamas liderlerini hedef almasının üzerinden bir hafta geçmeden Kudüs'ü ziyaret eden Rubio, "Hamas'ın bölgenin barış ve güvenliğini tehdit edebilecek silahlı bir unsur olarak varlığına son verilmesi gerekiyor" dedi.

        Rubio, İsrail'in Doha'daki operasyonunun ardından Körfez'deki müttefik ülkelerle temas halinde olduklarını belirtti.

        Rubio: İsrail saldırısından memnun değiliz
        Rubio: İsrail saldırısından memnun değiliz

        Washington'un Hamas'ı destekleyen İran'a azami baskı uygulamaya devam edeceğini de sözlerine ekleyen Rubio, "Filistin devletini tanıma adımları, bizi Filistin devletine yaklaştırmıyor" dedi.

        İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da ortak basın toplantısında İsrail ve ABD'nin iki ülkeyi korumak için birlikte hareket etmeye devam edeceğini söyledi. Netanyahu "Rubio'nun ziyareti Amerika'nın terör karşısında İsrail'in yanında durduğuna dair açık bir mesajdır" dedi.

        Yazı Boyutu
