Katar krizinin ardından İsrail ve ABD arasında kritik görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında Hamas'ın silahsızlandırılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Katar'da Hamas liderlerini hedef almasının üzerinden bir hafta geçmeden Kudüs'ü ziyaret eden Rubio, "Hamas'ın bölgenin barış ve güvenliğini tehdit edebilecek silahlı bir unsur olarak varlığına son verilmesi gerekiyor" dedi.

Rubio, İsrail'in Doha'daki operasyonunun ardından Körfez'deki müttefik ülkelerle temas halinde olduklarını belirtti.

Washington'un Hamas'ı destekleyen İran'a azami baskı uygulamaya devam edeceğini de sözlerine ekleyen Rubio, "Filistin devletini tanıma adımları, bizi Filistin devletine yaklaştırmıyor" dedi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da ortak basın toplantısında İsrail ve ABD'nin iki ülkeyi korumak için birlikte hareket etmeye devam edeceğini söyledi. Netanyahu "Rubio'nun ziyareti Amerika'nın terör karşısında İsrail'in yanında durduğuna dair açık bir mesajdır" dedi.