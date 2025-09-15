Habertürk
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam - Basketbol Haberleri

Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam

        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, gösterdiği performans ve elde ettiği başarıyla Avrupa basının dikkatini çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 10:01 Güncelleme: 15.09.2025 - 10:01
        • 1

          2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda A Milli Takım, finalde Almanya’ya 88-83 kaybetti ve Avrupa ikincisi oldu. EuroBasket 2025’te 12 Dev Adam’ın Almanya ile oynadığı final, Avrupa basınında geniş yer buldu.

        • 2

          "ŞENGÜN BAŞKENTİNDE NEREDEYSE DURDURULAMAZDI"

          SPOX: “Almanya, nefes kesen maçta Türkiye’yi mağlup etti. Dennis Schröder yine kahraman oldu. Turnuva boyunca yenilgisiz iki takım arasındaki mücadelede, Almanya’nın en skorer ismi Isaac Bonga (20 sayı) oldu. 2010 Dünya Şampiyonası'nda gümüş ve 2001 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandıktan sonra büyük turnuvalardaki üçüncü madalyasını kazanan Türkiye’de ise Alperen Şengün başkentinde neredeyse durdurulamazdı."

        • 3

          "ALMANYA FİNALDE GÜÇLÜ TÜRKLERİ YENDİ"

          BILD: “Almanya, finalde güçlü Türkleri 88-83 yenerek, Avrupa Şampiyonluğu'nu ikinci kez kazandı.”

        • 4

          "ALMANYA, DRAMATİK FİNALDE ŞAMPİYON"

          SPORTSCHAU: “Almanya Milli Takımı, dramatik finalde Türkiye’yi mağlup edip şampiyon oldu."

        • 5

          "SCHRODER, SIRA DIŞI MÜCADELEYİ BELİRLEDİ"

          MUNDO DEPORTIVO: “Dennis Schröder, maçın son 75 saniyesinde altı sayı, bir top çalma ve bir ribaundla kritik anda patlama yaptı, Almanya ve Türkiye arasındaki sıra dışı mücadeleyi belirledi.”

        • 6

          "FİNAL ÜST DÜZEY VE DENGELİYDİ"

          LA GAZETTA DELLA SPORT: “Final çok üst düzey ve her zaman dengeliydi. Son dakikalarda Alperen Şengün iki önemli şutu kaçırdı, Dennis Schröder belirleyici basketleri buldu.”

        • 7

          "TÜRKİYE DEFALARCA FARKI AÇTI"

          Sport 1 final için, “Çılgınlık! Almanya altın madalya kazandı.” başlığını kullanırken maç için, “Türkiye defalarca farkı açtı ve Almanya da yanıt verdi. Finalde, her iki takımın da güç kaybetmesiyle çekişmeli bir maç yaşandı. Ardından sahneye Schröder çıktı ve finali neredeyse tek başına belirledi.” denildi.

        • 8
