Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam

"TÜRKİYE DEFALARCA FARKI AÇTI"

Sport 1 final için, “Çılgınlık! Almanya altın madalya kazandı.” başlığını kullanırken maç için, “Türkiye defalarca farkı açtı ve Almanya da yanıt verdi. Finalde, her iki takımın da güç kaybetmesiyle çekişmeli bir maç yaşandı. Ardından sahneye Schröder çıktı ve finali neredeyse tek başına belirledi.” denildi.