Besin değerleri fark ediyor mu? Beyaz ve kahverengi yumurta arasındaki fark bakın neymiş!

Marketlerde sıkça karşımıza çıkan beyaz ve kahverengi yumurtalar, tüketicilerin kafasını karıştırıyor. Pek çok kişi kahverengi yumurtanın daha sağlıklı olduğuna inanırken, uzmanlar bu düşüncenin gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Peki, bu iki yumurta arasında gerçekten fark var mı?

YUMURTANIN RENGİNİ NE BELİRLER?

Market raflarında yan yana duran beyaz ve kahverengi yumurtalar, tüketicilerin aklında sıkça “hangisi daha faydalı?” sorusunu doğuruyor. Oysa yumurtanın rengini belirleyen en önemli faktör, tavuğun cinsidir.

Beyaz tüylü ve beyaz kulak memeli tavuklar genellikle beyaz yumurta yumurtlarken, kahverengi tüylü ve kırmızı kulak memeli tavuklar kahverengi yumurta verir. Yani yumurtanın rengi, tavuğun genetik yapısıyla ilgilidir.

BESİN DEĞERLERİNDE FARK VAR MI?

Uzmanlara göre beyaz ve kahverengi yumurta arasında besin değeri açısından belirgin bir fark bulunmaz. İkisinde de protein, yağ, vitamin ve mineral değerleri neredeyse aynıdır. 100 gram yumurtada ortalama 13 gram protein, 10 gram yağ ve vücudun ihtiyaç duyduğu B vitaminleri ile demir, çinko ve fosfor mineralleri mevcuttur. Yani hangi rengi tercih ederseniz edin, alacağınız besin içeriği aynı kalır.

TADI VE KULLANIMI Tüketiciler arasında kahverengi yumurtanın “daha doğal” ya da “daha lezzetli” olduğuna dair bir algı olsa da bu doğru değildir. Tat ve kıvamı belirleyen, tavuğun beslenme biçimidir. Serbest gezen ve doğal yemlerle beslenen tavukların yumurtaları genellikle daha yoğun aromalı olabilir. Ancak bu durum yumurtanın rengiyle değil, tavukların yaşam koşullarıyla ilişkilidir. FİYAT FARKI NEREDEN GELİYOR? Kahverengi yumurtaların fiyatının çoğu zaman beyaz yumurtalardan daha yüksek olmasının nedeni, kahverengi yumurtlayan tavukların daha iri yapılı olması ve dolayısıyla daha fazla yem tüketmesidir. Bu durum üretim maliyetini artırır ve fiyatlara yansır. Yani fiyat farkı da besin değerinden değil, üretim koşullarından kaynaklanır. HANGİSİNİ SEÇMELİSİNİZ? Beslenme açısından aralarında bir fark bulunmadığı için tüketiciler tercihlerini tamamen damak tadına, fiyatına ve bulunabilirliğe göre yapabilir. Önemli olan, yumurtanın taze olması ve güvenilir kaynaklardan temin edilmesidir. Organik ya da serbest gezen tavuk yumurtaları tercih etmek, sağlıklı bir beslenme için daha doğru bir seçim olacaktır.