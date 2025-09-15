2025’te iş değiştirenlerin dikkatine

Ücret karşılığı çalışanların kazançları ceplerine girmeden işverence vergisi kesilerek vergi dairesine yatırılıyor. Vergi ile işleri olmaz. Ancak ücretle çalışanlar bazı durumlarda vergi dairesinden gelen sarı zarfla karşılaşabiliyorlar. Vergi beyannamesi doldurmadıkları için karşılarına vergi borcu çıkabiliyor. Çünkü her ne kadar ücretle çalışanların vergileri peşin kesilse de yıl içinde iş değiştirenlerin kimi durumlarda vergi beyannamesi doldurmaları gerekebiliyor.

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

REKLAM advertisement1

2025 yılında tek işverenden aldıkları ücret geliri 4 milyon 300 bin liranın üzerinde olanlar ile birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldığı ücret toplamı 330 bin lirayı aşanlar gelecek 2026 yılı mart ayında beyanname dolduracaklar.

REKLAM

Bunu biraz aşalım. İş değişikliği dolayısıyla 2026 yılında gelir vergisi beyannamesi doldurması gerekenler şöyle:

– Tek işverenden 2025 yılında elde ettiği brüt ücreti 4 milyon 300 bin lirayı aşanlar.

-Birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerden, birinci işverenden aldıkları ücret dahil olmak üzere aldığı ücretlerin toplamı 4 milyon 300 bin lirayı aşanlar.

– Birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 330 bin lirayı aşanlar.

– Stopaja tabi olan ücret geliri toplamı 4 milyon 300 bin lirayı aşan sporcular. – Stopaja tabi geliri 4 milyon 300 bin lirayı aşan veya birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 330 bin lirayı aşan profesyonel spor yarışmaları ile basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerindeki yarışmaları yöneten spor hakemleri. – Ücretlerini yabancı bir ülkedeki işverenden doğrudan doğruya alanlar (İstisna kapsamında olanlar hariç.) REKLAM – İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri. – Ücreti stopaj yoluyla vergilendirilmeyen, yukarıda sayılanlar dışında kalan kişiler. Burada önemli bir ayrıntıya dikkat çekmek isterim. Birinci işveren ile kastedilen takvim sırası değildir, birinci işvereni çalışan kendisi belirler. KİMLER BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET GELİRİ ELDE ETMİŞ SAYILIR? Yıl içinde iş değiştirenler “birden fazla işverenden ücret geliri elde eden” kişi olarak kabul edilir. Bu nedenle, 2025 yılı içinde iş değiştiren veya aynı işverene bağlı olsa bile aynı grup içinde şirket adı değişenlerin de yukarıda sıraladığım limitlerin aşılması halinde gelecek yıl beyanname vermesi gerekecek.

Örneğin, bu yıl ocak – nisan aylarında A işvereninden toplam 230 bin TL, mayıs – ağustos aylarında çalıştığı B işvereninden 380 bin TL, eylül – aralık aylarında çalıştığı C işvereninden 250 bin TL ücret alan bir kişi en fazla ücret aldığı B işverenini birinci kabul edebilir. Diğer iki işverenden aldığı ücret 330 bin TL sınırını aştığı için 2026 yılında toplam 860 bin TL kazanç için beyanname dolduracak. REKLAM Bu kişinin A ve C işvereninden aldığı ücret toplamı 330 bin TL’nin altında kalsaydı beyanname doldurması gerekmeyecek idi. HERKES İLAVE VERGİ ÖDEMEK ZORUNDA KALIR MI? Beyanname dolduran kişilerden kimisi ilave vergi ödemek zorunda kalırken, kimisi de 2025 yılındaki bazı harcamalarını gider olarak gösterdiğinde vergi iadesi alabilecek. HANGİ HARCAMALAR İÇİN VERGİ İADESİ ALINABİLİR? Ücretle çalışanlar normalde eğitim, sağlık harcamalarını gider olarak gösteremez. Ancak, beyanname dolduran çalışanlar kendisi, eşi ve çocukları için yaptıkları harcamaları gider gösterebilirler. Beyan edilen brüt gelirin yüzde 10’una kadar eğitim ve sağlık harcaması ile hayat ve şahıs sigorta primlerinin yarısını kazançlardan indirebilirler. İndirilecek prim tutarı brüt gelirin yüzde 15’ini ve yıllık asgari ücret tutarını aşamaz.

Bu giderler indirildikten sonra ödenmesi gereken vergi yeniden hesaplanır. Hesaplanan vergi 2025 yılında işverence kesilerek vergi dairesine yatırılan vergiden düşük ise aradaki vergi farkı iade edilecek. Hesaplanan vergi 2025 yılında ödenen vergiden fazla ise bu kez aradaki fark gelecek yıl iki eşit taksitte ödenecek. REKLAM FATURALARI 5 YIL SAKLAYIN Beyanname dolduranların vergi matrahından indirebileceği eğitim harcamaları şöyle: Eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler. Eğitim amaçlı kurs ücretleri. Okul servis ücretleri. Kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar. Öğrencilerin özel yurtlarda ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar. Yabancı ülkelerdeki okullara ve üniversitelere yapılan ödemeler, okullarda verilen ve bedeli ayrı olarak alınan yemek hizmetlerine ilişkin harcamalar, okul için her türlü bağışlar, devlet okullarına ödenen harçlar eğitim gideri olarak kabul edilmez. Özel üniversiteler vergi mükellefi olmadığı için, özel üniversitelere yapılan ödemeler de vergi matrahından indirilemez. Beyanname dolduranların vergi matrahından indirebileceği sağlık harcamaları ise şöyle:

REKLAM Teşhis veya tedavi sürecinde yapılan muayene, tahlil, ameliyat, fizik tedavi ve hastane giderleri ile ilaç, sağlık malzemesi, gözlük ve lens alımları indirim kapsamındadır. Eğitimde olduğu gibi sağlık harcamalarının da geçerli kabul edilebilmesi için ilgili sağlık kuruluşunun Türkiye’de ve vergi mükellefi olması gerekir. Matrahtan indirim yapılabilecek harcamaların gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinden alınacak fatura ve serbest meslek makbuzundan biri ile kanıtlanması gerekir. Belgelerin, alındığı yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süreyle saklanması zorunlu. 2025 yılında yaptığı eğitim ve sağlık harcamasını 2026 yılında dolduracakları beyannamede gösterenler, bu belgeleri 2030 yılının sonuna kadar saklamak zorundalar.