        Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. 1 gol iptalinin ve 1 kırmızı kartın çıktığı mücadeleyi sarı-lacivertliler Youssef En-Nesyri'nin attığı golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Teknik direktör Domenico Tedesco, Fenerbahçe'deki kariyerine galibiyetle başlamış oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 18:03 Güncelleme: 14.09.2025 - 21:17
        Dev maçta kazanan F.Bahçe!
        Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 45. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

        FIRTINA'NIN GOLÜ İPTAL OLDU, OKAY YOKUŞLU KIZARDI!

        Bordo-mavililerin 11. dakikada Paul Onuachu ile attığı gol, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi. Ayrıca yine bordo-mavililerde Okay Yokuşlu, 20. dakikada VAR incelemesi sonucu direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından F.Bahçe 4 maçta 10 puana ulaştı ve üst üste 3. galibiyetini elde etti. Ligde ilk yenilgisini alan Trabzonspor ise 10 puanda kaldı.

        Fenerbahçe erteleme maçında haftaiçi sahasında Alanyaspor'la karşılaşacak. Trabzonspor ise ligin 6. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

        F.BAHÇE'DEN TRABZONSPOR'A KARŞI ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti ve ezeli rakibine karşı 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

        Ezeli rekabette son yıllarda gollü karşılaşmalara sahne olurken, ev sahibi bugün tek golle 3 puana uzandı. Fenerbahçe ayrıca rakibine karşı 5 sezon sonra kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler son olarak 28 Şubat 2021'de Trabzon'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.

        TEDESCO GALİBİYETLE BAŞLADI

        İtalyan Teknik Direktör Domenico Tedesco, Fenerbahçe kariyerindeki ilk maçına galibiyetle başladı. 40 yaşındaki teknik adam son düdüğün ardından futbolcularla birlikte kale arkasına giderek, galibiyeti taraftarlarla birlikte yaşadı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        10. dakikada orta alanda topla buluşan Talisca, ceza sahası önüne gelip iki rakibinden sıyrıldı. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Onana iyi yer tutarak gole izin vermedi.

        11. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top, sol kanattan atağa katılan Oleigbe'de kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içine ortasında iyi yükselen Onuachu kafayla topu ağlara gönderdi. VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen hakem Ozan Ergün, Onuachu'nun faul yaptığına hükmederek golü iptal etti.

        19. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Orta sahada yaşanan pozisyonda Kerem Aktürkoğlu, Okay Yokuşlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyip, Okay Yokuşlu'ya gösterdiği sarı kartı iptal etti, oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

        28. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Talisca, rakibinden sıyrılıp ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Onana uzanarak gole izin vermedi.

        38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Szymanski, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun yerden pasında, kale sahası önünde müsait pozisyondaki En-Nesyri'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

        45. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Fred'de kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı önünden şutunda kaleciden dönen topu Szymanski kaptı. Polonyalı futbolcunun tamamlamak istediği pozisyonda top Onana'ya çarpıp En-Nesyri'nin önünde kaldı. Faslı golcü, yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 1-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

        49. dakikada Fenerbahçe çok net fırsattan yararlanamadı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Szymanski'nin şutunda kaleci Onana'dan dönen topu En-Nesyri tamamladı. Meşin yuvarlak önce üst direğe, ardından kale çizgisine çarparak oyun alanına geri geldi.

        65. dakikada Fred'in pasında soldan atağa katılan Archie Brown topla buluştu. Bu futbolcu ceza sahası önü sol çaprazından sert vurdu ancak meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta çıktı.

        82. dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta Bartuğ Elmaz, ceza yayı üzerindeki İrfan Can Kahveci'ye yerden gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda savunmaya çarpan ve sonrasında direkten dönen topu kaleci Onana topu kontrol etti.

        87. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Visca, ceza sahası içi sol çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson uzanarak gole izin vermedi.

        Fenerbahçe, müsabakayı 1-0 kazandı.

