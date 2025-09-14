Gözler onlarda da olacak

2025 - 2026 futbol sezonunun ilk büyük maçı bu akşam saat 19.00'da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak.

Ederson Santana de Moraes

Sezona her yıl olduğu gibi şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta, doğal olarak her iki takımın yeni transferlerine gözler çevrilecek. Her iki takım da transfer döneminin son günlerinde dünyaca tanınan futbolcuları kadrosuna kattı. O transferlerden ikisi, her iki takımın filelerini koruyacak kaleciler.

Andre Onana

Fenerbahçe'nin Manchester City'den transfer ettiği Brezilyalı Ederson Santana de Moraes ile Trabzonspor'un Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kamerunlu Andre Onana, teknik direktörlerinin kadroya alması halinde yeşil sahada karşı karşıya gelecek.

Lais Moares

Melanie Kamayo

Maçta gözler; Ederson Santana de Moraes ile Andre Onana'nın eşlerinin üzerinde de olacak.

LAIS MOARES (EDERSON'UN EŞİ) 2014'te evlenen Ederson Santana de Moraes ile Lais Moares, Portekiz'de tanıştı. Çiftin; 3 çocuğu bulunuyor.

MELANIE KAMAYO (ONANA'NIN EŞİ) ABD’de eczacılık diplomasına sahip olan Melanie Kamayo, Andre Onana Vakfı’nın eş başkanlığını yürütüyor.