Eyüpspor - Galatasaray maçı YAZAR YORUMLARI
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları, sarı-kırmızılıların aldığı galibiyeti değerlendirdi.
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın, Eyüpspor deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyeti yorumladı. İşte o yorumlar...
"BARIŞ'SIZ G.SARAY'I DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM"
Levent Tüzemen: "Bir atasözü şöyle der, sıcağa kar dayanmaz... Barış Alper, oyuna alev alev girdi ve Galatasaray'a hücum zenginliği kazandırdığı gibi arkadaşlarını uykudan uyandırdı. Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek'in Barış krizini tereyağından kıl çeker gibi halletmelerini kutluyorum. Çünkü Barış'sız bir G.Saray'ı Şampiyonlar Ligi'nde düşünmek istemiyordum." [Sabah]
"SONUÇTA KAZANAN HAKLIDIR"
Bülent Timurlenk: "İkinci yarı başlarken İcardi-Barış Alper değişikliği gelebilirdi. Arjantinliyi oyunda tutup bir de üstüne Sara'yı erken oyundan almak maçı izleyen herkese "Yanlış hamleler" dedirtmiştir. Sonuçta kazanan teknik adam haklıdır." [Sabah]
"57'NCİ DAKİKADA KALKAN IŞIKLI TABELA"
Uğur Meleke: Ve derken 57’nci dakikası geldi maçın... Işıklı tabela, dördüncü hakemin ellerinde havaya yükseldi ve 53 numarayı gördük orada. Zaten maçın kaderi de o saniyede değişti. Barış Alper sahaya adım attığı andan itibaren arzusuyla, iştahıyla, dinamizmiyle takımının kalp ritmini değiştirdi. Peş peşe driplinglerle ve şutlarla o dakikaya kadar part-time çalışan kaleci Felipe’yi zorladı. Ve Galatasaray’ın 2-0 kazanıp beşte beş yapmasında baş rolü oynadı. Frankfurt’taki maça henüz 4 gün var ama eğer Osimhen Frankfurt maçına yetişemezse, dünkü fiziksel seviyelerine bakıldığında orada Barış’ın en uçta başlama ihtimali İcardi’nin önünde. (Hürriyet)
"TEK BİR 'AN' İÇİN YAŞIYOR"
Serkan Akcan: Arabistan’a transfer süreci kötü ilerlemiş olabilir ama Okan Buruk’un o krizi yönetme şekli Barış için büyük şanstı. Eyüp’e karşı ikinci yarıda oyuna girdiği andan itibaren Galatasaray’ın sahadaki enerjisi yükseldi, pozisyon zenginliği yaşandı. O kadar hırsla vurdu ki toplara, bir direkten bir kaleci Felipe’den dönen şutlar sanki Barış’ın oynamadığı her bir dakikanın acısını çıkartma çabası gibiydi. Barış varken Galatasaray daha enerjik oluyor, sahada daha kararlı duruyor. Okan Buruk’un Şampiyonlar Ligi’nde en az Osimhen kadar Barış’a ihtiyacı olacak. (Fanatik)
