Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında zorlu stat koşullarına rağmen ikas Eyüpspor'u 2-0 yendikleri için sevinçli olduğunu söyledi.

Buruk, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın gündüz oynanmasına değinen Buruk, "Saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gündüz maçı oynamak en büyük korkularımdan biriydi. Burası futbol oynamak için yapılmış bir stadyum değil. Aradaki koşu pisti daha çok kullanılabilir. Bütün futbolcular için burada oynamak zordur. Bir de gündüz maçıyla birleşti. İlk yarıda top bizdeydi ama daha az ürettik. İkinci yarı biraz daha ürettik, daha çok pozisyona girdik. Kaçırdığımız goller oldu. Rakibimizin özellikle geçiş hücumlarıyla etkili bir takım olduğunu biliyorduk. Bunu da denediler. Karşımızda iyi bir takım vardı. İkinci yarı daha net bir şekilde oyun ağırlığımızı koyduk. Attığımız gollerle maçı kazanmasını bildik. Tabii ki bunun için sevinçliyim. Galatasaray için çok önemli 'Taçsız Kral' Metin Oktay için de hepimiz için bir saygı duruşu oldu. Onu rahmet ve özlemle anıyoruz. Galatasaray için çok değerli bir örnekti. Bugünkü galibiyeti de ona armağan ediyorum." diye konuştu.

Kulübeden gelen oyuncularının da etkili performans sergilediğine değinen tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Devre arasına girdiğimizde oyunu daha hızlı ve dikine oynamamız gerektiğini, özellikle ceza sahası içine ve çevresine yapacağımız koşularla daha net bir şekilde pozisyonuna girebileceğimizi düşünüyorduk. Tabii İlkay, Toreira, Sara üçlüsü sahadayken top çok bizde kaldı ama ceza sahası içerisindeki aksiyonlarımızı, uzaktan şutlarımızı, iç koridor koşularımızı fazla yapamadık. Oyunun devamında özellikle Ahmed Kutucu ile Icardi'yi önde iki forvet gibi oynamasını sağladık. Burada da ceza sahası içine giriş ve koşullar önemliydi. Ahmed böyle bir koşuyla Icardi'ye golü attırdı. Barış girdikten sonra bu bireysel olarak yeteneklerini çok net bir şekilde gösterdi. 2-3 tane çok net pozisyon üretti, bir gol pası verdi. Takım için önemli bir katkı sağladı. Özellikle kulübeden gelen oyuncularımızın da ne kadar hazır olduğunu gördük. Bu benim için en büyük mutluluklardan biri. Çünkü kulübeden gelen oyuncularımız oyuna net bir şekilde etki ettiler."