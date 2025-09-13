Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Trabzonspor
        TS
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Kasımpaşa
        KSM
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen'in ağrı durumuna göre Eintracht Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağının belli olacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 20:35 Güncelleme: 13.09.2025 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında zorlu stat koşullarına rağmen ikas Eyüpspor'u 2-0 yendikleri için sevinçli olduğunu söyledi.

        Buruk, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Müsabakanın gündüz oynanmasına değinen Buruk, "Saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gündüz maçı oynamak en büyük korkularımdan biriydi. Burası futbol oynamak için yapılmış bir stadyum değil. Aradaki koşu pisti daha çok kullanılabilir. Bütün futbolcular için burada oynamak zordur. Bir de gündüz maçıyla birleşti. İlk yarıda top bizdeydi ama daha az ürettik. İkinci yarı biraz daha ürettik, daha çok pozisyona girdik. Kaçırdığımız goller oldu. Rakibimizin özellikle geçiş hücumlarıyla etkili bir takım olduğunu biliyorduk. Bunu da denediler. Karşımızda iyi bir takım vardı. İkinci yarı daha net bir şekilde oyun ağırlığımızı koyduk. Attığımız gollerle maçı kazanmasını bildik. Tabii ki bunun için sevinçliyim. Galatasaray için çok önemli 'Taçsız Kral' Metin Oktay için de hepimiz için bir saygı duruşu oldu. Onu rahmet ve özlemle anıyoruz. Galatasaray için çok değerli bir örnekti. Bugünkü galibiyeti de ona armağan ediyorum." diye konuştu.

        REKLAM

        Kulübeden gelen oyuncularının da etkili performans sergilediğine değinen tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

        "Devre arasına girdiğimizde oyunu daha hızlı ve dikine oynamamız gerektiğini, özellikle ceza sahası içine ve çevresine yapacağımız koşularla daha net bir şekilde pozisyonuna girebileceğimizi düşünüyorduk. Tabii İlkay, Toreira, Sara üçlüsü sahadayken top çok bizde kaldı ama ceza sahası içerisindeki aksiyonlarımızı, uzaktan şutlarımızı, iç koridor koşularımızı fazla yapamadık. Oyunun devamında özellikle Ahmed Kutucu ile Icardi'yi önde iki forvet gibi oynamasını sağladık. Burada da ceza sahası içine giriş ve koşullar önemliydi. Ahmed böyle bir koşuyla Icardi'ye golü attırdı. Barış girdikten sonra bu bireysel olarak yeteneklerini çok net bir şekilde gösterdi. 2-3 tane çok net pozisyon üretti, bir gol pası verdi. Takım için önemli bir katkı sağladı. Özellikle kulübeden gelen oyuncularımızın da ne kadar hazır olduğunu gördük. Bu benim için en büyük mutluluklardan biri. Çünkü kulübeden gelen oyuncularımız oyuna net bir şekilde etki ettiler."

        REKLAM

        "OSIMHEN'İN DURUMU 1-2 GÜN İÇİNDE NETLEŞEK"

        Okan Buruk, Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen'in ağrı durumuna göre Eintracht Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağının belli olacağını söyledi.

        Nijeryalı santrforun durumuyla ilgili soru üzerine Buruk, "Osimhen'in ağrı durumuna göre bir sonraki maç için ne yapabileceğini göreceğiz. Bir iki gün içerisinde durumu net bir şekilde belli olacaktır." dedi.

        "ICARDI HENÜZ HAZIR DEĞİL"

        Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Arjantinli Mauro Icardi'nin henüz fizik olarak hazır olmadığını dile getirdi.

        Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Icardi'nin durumunun sorulması üzerine Buruk, "Icardi henüz hazır değil. Geçen hafta testler de yaptık. Onun hazır olmadığını biliyoruz. Bu tür maçlar onun oynaması için önemli. İyi bir bitirici. Savunma oyuncularının korktuğu, ona önlem aldığı, onunla kaldığı bölümleri oyun içinde gördük. Barış'a yaptığı bir ortayla da bağlantı oyununda iyi paslar atabildiğini de gösterdi. Aslında çok uzun oynatmayı düşünmüyordum ama oyun böyle gerektirdi. Santrfora ihtiyacımızın olduğu bir oyundu ve skor üretmemiz gerekiyordu. Bunun için süresini uzattık. Bizim için en önemlisi onu sağlıklı bir şekilde en hazır hale getirebilmek." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "GALATASARAY TARAFTARI BARIŞ'A SAHİP ÇIKTI"

        Buruk, transfer teklifi almasından sonra bir süredir formasından uzak kalan Barış Alper Yılmaz'a taraftarların sahip çıktığını söyledi.

        İki maçlık aradan sonra formasına kavuşa Barış Alper'e taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğunu aktaran Buruk, "Galatasaray taraftarı hep Barış'a sahip çıktı. O da Galatasaray taraftarını ne kadar sevdiğini hafta içindeki açıklamasıyla gösterdi. Maç içinde ve sonrasında taraftarımızın sevgi gösterdi. Barış'ın Galatasaray'a olan sevgisini de hepimiz biliyoruz. Burada birlikteliği ve takım için her şeyi yapabileceğini göstermesi çok önemliydi. Genel olarak bizim için güzel bir gün oldu. Hem başlayan hem bitiren hem eksiği olan için iyi bir maç geçirdik." şeklinde görüş belirtti.

        A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI'NA BAŞARI DİLEDİ

        Okan Buruk, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'na başarı diledi.

        Buruk sözlerini, "A Milli Basketbol Takımı'mızın yarın çok önemli bir maçı var. Ergin Ataman hocamıza ve öğrencilerine başarılar diliyorum. Dün inanılmaz bir basketbol şöleni vardı. Yarın da devam ettirip kupayı ülkemize getireceklerine inanıyorum. Ergin hocama sevgilerimi ve başarı dileklerimi iletiyorum." diyerek tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        "Final oynarsam kazanırım!"
        "Final oynarsam kazanırım!"
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Can kayıpları var!
        O anları dakika dakika anlattı
        O anları dakika dakika anlattı
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Domenico Tedesco imzayı attı
        Domenico Tedesco imzayı attı
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        'Acil' kod devreye girdi
        'Acil' kod devreye girdi
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Yasak aşk ortaya çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları
        Habertürk Anasayfa