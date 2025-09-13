Sergen Yalçın: Oyuncularıma destek bekliyorum!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakehir'i 2-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, eksikleri gidermek için zamana ihtiyaçlarını olduğunu ve taraftardan sabır beklediğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Çok zor bir oyun oldu. Zaten bunu bekliyorduk. Çok yeni başlamış bir ekibiz. Bazı şeyleri oturtmak zaman istiyor, kolay değil. Bugün itibariyle kabul edilebilir bir mücadele vardı. Olumlu olan çok şey var. Olumsuzlukları da kısa sürede düzeltmek istiyoruz. Kazandığımız için mutluyum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Eksiklerimizi de görmek zorundayız. Oyunsal eksiklerimiz var zamanla toparlayacağız." diye konuştu.

"OYUNCULARIMA DESTEK BEKLİYORUM"

"Oyuncuların isteği, arzusu, savaşmaları taraftarıyla bütünleşmesi çok olumluydu. Bana göre sezonun en iyi oyunuydu. Önceki maçlar çok sağlıklı geçmedi. Eksiklerimiz tabii ki var. Önümüzde bunları telafi edecek zamanımız da var. Bu zaman zarfında bunları düzeltmeye çalışacağız. Biraz zaman vermek lazım. Taraftarın sabırlı olması gerekecek. Oyuncular o ruhu kazanmaya başladı. O ruh bugün oyuncularda vardı. Belki oyun sıkıntılıydı ama geriye düştükten sonra oyunu çevirmek kolay değil. Oyuncuların oyunu çevirmek için mücadelesi bizi mutlu etti. Her geçen gün performansımızı daha yukarılara çekeceğimizi düşünüyoruz. Belli bir sürede bu eksikleri gidereceğiz. Yüzde 100 olmasa da yüzde 70-80'inini gidereceğimi düşünüyorum. Bugün oyuncularım çok istekliydi. Sezon başından beri takım hoca değiştirdi, ciddi sorunlar yaşıyor. Skorlar, oyunlar tatmin edici değildi. Bu da taraftarda karamsarlığa sebep oluyor. Oyuncular da sıkıntılı bir sürecin içindeler. Hep beraber çalışarak bu süreçten çıkacağız. Nasıl ve ne şekilde çıkarız biraz sabır lazım. Çok negatif olmayalım. Bugünkü maçın pozitif taraflarına bakalım. Bunların olması çok normal. Çok oturmuş bir kadro değiliz. Birlikte çok antrenman, maç yapmadılar. Yeni bir planlama yapıyoruz. Birlik bütünlük sağlamamız kolay değil. Oyuncuların birbirini tanıması biraz zaman alacak. Oyuncularıma tamamen destek bekliyorum. Oyuncularımızı sosyal medyada eleştirmeyelim, bunlar genç çocuklar ve çok etkileniyorlar. Oyuncularımıza sahip çıkalım."