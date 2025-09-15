Eski hakemler Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı: Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?

DK:45+6 ONUACHU'NUN HAKEMİ ALKIŞLAMASI

45+6. dakikada Onuachu'nun hakemi alkışlamasına kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: "Onuachu korner bekledi ve yardımcı hakeme döndü. Korner yok. Korner istedi. Hakeme doğru dönüp 'böyle devam böyle devam' deyip alkışladı. Bu başka bir konu değil. Hakem ekibinin verdiği kararı protesto eden nitelikte alkış gördüm. İtirazdan hakemin Onuachu'yu ikinci sarı karttan ihraç etmesi gerekirdi."

Bahattin Duran: "Her ne kadar maçın 11. dakikasında VAR müdahalesinden sonra hakemin kontrolsüz hareket olarak verdiği ve bence yanlış sarı kartla oynuyor Onuachu. Önce yardımcı hakeme döndü ve sonra hakeme dönüp alkış yapıyor hakeme aleni. 'Devam edin' diyor. Net ikinci sarı kart. Onuachu'nun ihracı gerekirdi."

Deniz Çoban: "Oyuncu gerilmiş, nizami golü iptal edilmiş, olsa bu hak mı denilebilir. Hakemin orada hata yapması bunu görmezden gelmesini gerektirmez. Buradan net bir sarı kart gerekiyor."