İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!

İstanbul'da olay dün, Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadının, gri bir cipe bir erkek tarafından zorla bindirildiği anlar bölgedeki bir binada yaşayanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

KADIN "BIRAK" DİYE BAĞIRDI DHA'daki habere göre görüntülerde zorla araba bindirilen kadının "Bırak" diye bağırdığı ve erkeğin zorlayarak kadını aracın arka koltuğuna bindirdiği anlar yer aldı.

POLİS, İNCELEME BAŞLATTI Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.