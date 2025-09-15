İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
İstanbul'da bir kadının, bir erkek tarafından gri bir cipe zorla bindirildiği anlar çevredeki bir binada yaşayanlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, kadının "Bırak" diye bağırarak direndiği anlar yer aldı. Kadını zorla araca bindiren erkek, daha sonra direksiyona geçerek uzaklaştı
İstanbul'da olay dün, Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadının, gri bir cipe bir erkek tarafından zorla bindirildiği anlar bölgedeki bir binada yaşayanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
KADIN "BIRAK" DİYE BAĞIRDI
DHA'daki habere göre görüntülerde zorla araba bindirilen kadının "Bırak" diye bağırdığı ve erkeğin zorlayarak kadını aracın arka koltuğuna bindirdiği anlar yer aldı.
POLİS, İNCELEME BAŞLATTI
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.