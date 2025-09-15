Habertürk
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada | son dakika haber | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!

        İstanbul'da bir kadının, bir erkek tarafından gri bir cipe zorla bindirildiği anlar çevredeki bir binada yaşayanlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, kadının "Bırak" diye bağırarak direndiği anlar yer aldı. Kadını zorla araca bindiren erkek, daha sonra direksiyona geçerek uzaklaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 08:24 Güncelleme: 15.09.2025 - 09:41
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İstanbul'da olay dün, Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadının, gri bir cipe bir erkek tarafından zorla bindirildiği anlar bölgedeki bir binada yaşayanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

        KADIN "BIRAK" DİYE BAĞIRDI

        DHA'daki habere göre görüntülerde zorla araba bindirilen kadının "Bırak" diye bağırdığı ve erkeğin zorlayarak kadını aracın arka koltuğuna bindirdiği anlar yer aldı.

        POLİS, İNCELEME BAŞLATTI

        Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
