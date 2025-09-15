Habertürk
        ÇEYREK ALTIN 7.922,05 %-0,01
        Haberler Ekonomi Otomobil Togg T10F satışa çıktı - Otomobil Haberleri

        Togg T10F satışa çıktı

        Togg'un yeni modeli T10F'nin merak edilen fiyatı belli oldu. Sadece Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden siparişleri alınan Togg T10F, 1 milyon 860 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip. Togg, T10F V2 için özel finansman desteği de başlattığını duyurdu

        Giriş: 15.09.2025 - 10:03 Güncelleme: 15.09.2025 - 10:15
        Togg T10F satışa çıktı
        Yerli elektrikli otomobil markası Togg'un yeni modeli T10F'nin merak edilen fiyatı belli oldu.

        Münih’teki IAA Mobility 2025’te dünyaya tanıtılan Togg'un ikinci modeli T10F'nin siparişleri Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden alınacak.

        T10F’in fiyatları şöyle:

        V1 RWD Standart Menzil - 1 milyon 860 bin TL

        V1 RWD Uzun Menzil - 2 milyon 170 bin TL

        V2 RWD Uzun Menzil - 2 milyon 345 bin TL

        Togg'un ikinci modeli olan T10F, sedan gövde yapısı ile dikkat çekiyor.

        Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10F, farklı güç seçenekleri ile alınabiliyor.

        160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 km’ye (52,4 kWh batarya) ve 623 km’ye (88,5 kWh batarya) varan menziller sunuyor.

        ÖZEL FİNANSMAN DESTEĞİ SUNULACAK

        Togg, T10F V2 için özel finansman seçeneklerini de devreye aldı. Bu kapsamda bireysel kullanıcılar T10F V2 için 200 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 16 bin 667 TL aylık geri ödemeli veya 1 milyon 500 bin TL krediye yüzde 2,89 faizli 48 ay vadeli 67 bin 921 TL aylık geri ödemeli ya da 1 milyon TL krediye yüzde 2,79 faizli 48 ay vadeli 44 bin 278 TL aylık ödemeli sahip olabilecek.

        T10F V2 modelini tercih edecek kurumsal kullanıcılar için de 200 bin TL yüzde 0 faiz seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin TL krediye yüzde 2,99 faizli 48 ay vadeli 71 bin 054 TL aylık ödemeli alternatif de sunuluyor.

