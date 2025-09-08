Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.497,64 %-2,16
        DOLAR 41,2656 %0,07
        EURO 48,4254 %0,12
        GRAM ALTIN 4.797,36 %0,88
        FAİZ 40,89 %0,27
        GÜMÜŞ GRAM 54,69 %0,57
        BITCOIN 111.972,00 %0,57
        GBP/TRY 55,8404 %0,22
        EUR/USD 1,1727 %0,09
        BRENT 66,75 %1,82
        ÇEYREK ALTIN 7.843,68 %0,88
        Haberler Ekonomi Otomobil Togg Avrupa'ya Almanya'dan açıldı - Otomobil Haberleri

        Togg Avrupa'ya Almanya'dan açıldı

        Yerli elektrikli otomobil markası Togg'un Avrupa yolcuğu başladı. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarına katılan Togg, T10X ve T10F modellerini katılımcılara sergiledi. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, yerli modeller Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, T10F Türkiye'de 15 Eylül'de ön siparişe açılırken, T10X ve T10F'in Almanya ön siparişleri 29 Eylül'den itibaren alınmaya başlanacak

        Giriş: 08.09.2025 - 14:03 Güncelleme: 08.09.2025 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Togg Avrupa'ya Almanya'dan açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Togg, önemli bir kilometre taşına daha geride bıraktı. Dünyanın önde gelen mobilite fuarlarından Münih’teki IAA Mobility 2025’te Avrupa sahnesine çıkan Togg, doğuştan elektrikli T10X ve T10F modelleriyle Almanya pazarına girdiğini duyurdu.

        Fuarda, her iki modelin de Euro NCAP programındaki güvenlik testlerinden başarıyla geçerek, 5 yıldız aldığını da açıklandı.

        Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye’de başarısını kanıtlayan Togg’un Avrupa yolculuğunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Tarihimizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait bir otomobil üretmek, ülkemiz sanayi tarihine baktığınızda başlı başına bir meydan okumaydı ve biz bunu başardık. Daha önce koyduğumuz hedefler doğrultusunda ülkemizde yakaladığımız başarıyı küresel pazarlara taşıyarak, Avrupa’ya adım atıyoruz. Almanya’dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacağız" dedi.

        Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş da planlarını adım adım gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Almanya, yaygın bir elektrikli araç altyapısı ve elektrikli araçların teşvik ve tercih edilmesi açısından da Avrupa pazarına açılmak için en uygun ülke olarak öne çıktı. T10X ve T10F modelimizi Avrupalı kullanıcılarla buluşturacağımız için heyecanlıyız. Akıllı mobilite cihazlarımız ve dijital deneyim platformumuz Trumore ile Avrupa’da da güçlü bir değer yaratacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

        KARAKAŞ: MODEL SAYISI ARTACAK

        T10X ve T10F modelinin Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldığını da açıklayan Karakaş, "Bugün burada gururla paylaşmak isterim ki, T10X ve T10F modellerimiz Euro NCAP’in tüm testlerinden en yüksek derece olan 5 yıldızı aldı. Yola çıktığımız ilk andan itibaren cihazlarımızı en yüksek güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlamıştık, dolayısıyla bu sonuç da kararlılığımızın en somut kanıtı oldu. Türk ve Avrupalı kullanıcılara en üst seviyede güvenlik sunarak pazara girmek, başından beri üzerinde titizlikle çalıştığımız ve ulaşmak istediğimiz bir hedefti. Şimdiki hedefimiz ise önümüzdeki yıllarda farklı sınıflarda yeni modellerle kullanıcılarımıza sunacağımız Togg seçeneklerini artırmak" bilgileri paylaştı.

        TÜRKİYE'DE 15 EYLÜL'DE SİPARİŞE AÇILACAK

        Togg, doğuştan elektrikli ikinci cihazı T10F’i, Türkiye ve Avrupa’da aynı anda kullanıcılarla buluşturacak. T10F, Türkiye’de 15 Eylül’de, Almanya’da ise 29 Eylül’de ön siparişe açılacak.

        T10F’in Türkiye ve Almanya satış fiyatları ise aracın her iki ülkede de siparişe açıldığı gün duyurulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        "Konya'da kapkara gece"
        "Konya'da kapkara gece"
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        OVP ile “dijital hamle”
        OVP ile “dijital hamle”
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Habertürk Anasayfa