Togg Avrupa'ya Almanya'dan açıldı

Togg, önemli bir kilometre taşına daha geride bıraktı. Dünyanın önde gelen mobilite fuarlarından Münih’teki IAA Mobility 2025’te Avrupa sahnesine çıkan Togg, doğuştan elektrikli T10X ve T10F modelleriyle Almanya pazarına girdiğini duyurdu.

Fuarda, her iki modelin de Euro NCAP programındaki güvenlik testlerinden başarıyla geçerek, 5 yıldız aldığını da açıklandı.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye’de başarısını kanıtlayan Togg’un Avrupa yolculuğunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Tarihimizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait bir otomobil üretmek, ülkemiz sanayi tarihine baktığınızda başlı başına bir meydan okumaydı ve biz bunu başardık. Daha önce koyduğumuz hedefler doğrultusunda ülkemizde yakaladığımız başarıyı küresel pazarlara taşıyarak, Avrupa’ya adım atıyoruz. Almanya’dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacağız" dedi.

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş da planlarını adım adım gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Almanya, yaygın bir elektrikli araç altyapısı ve elektrikli araçların teşvik ve tercih edilmesi açısından da Avrupa pazarına açılmak için en uygun ülke olarak öne çıktı. T10X ve T10F modelimizi Avrupalı kullanıcılarla buluşturacağımız için heyecanlıyız. Akıllı mobilite cihazlarımız ve dijital deneyim platformumuz Trumore ile Avrupa’da da güçlü bir değer yaratacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

KARAKAŞ: MODEL SAYISI ARTACAK T10X ve T10F modelinin Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldığını da açıklayan Karakaş, "Bugün burada gururla paylaşmak isterim ki, T10X ve T10F modellerimiz Euro NCAP’in tüm testlerinden en yüksek derece olan 5 yıldızı aldı. Yola çıktığımız ilk andan itibaren cihazlarımızı en yüksek güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlamıştık, dolayısıyla bu sonuç da kararlılığımızın en somut kanıtı oldu. Türk ve Avrupalı kullanıcılara en üst seviyede güvenlik sunarak pazara girmek, başından beri üzerinde titizlikle çalıştığımız ve ulaşmak istediğimiz bir hedefti. Şimdiki hedefimiz ise önümüzdeki yıllarda farklı sınıflarda yeni modellerle kullanıcılarımıza sunacağımız Togg seçeneklerini artırmak" bilgileri paylaştı. TÜRKİYE'DE 15 EYLÜL'DE SİPARİŞE AÇILACAK Togg, doğuştan elektrikli ikinci cihazı T10F’i, Türkiye ve Avrupa’da aynı anda kullanıcılarla buluşturacak. T10F, Türkiye’de 15 Eylül’de, Almanya’da ise 29 Eylül’de ön siparişe açılacak.

T10F’in Türkiye ve Almanya satış fiyatları ise aracın her iki ülkede de siparişe açıldığı gün duyurulacak.