        Emmy gecesinde Stephen Colbert'ten Türkiye esprisi - magazin haberleri

        Emmy gecesinde Stephen Colbert'ten Türkiye esprisi

        Ünlü komedyen ve sunucu Stephen Colbert, Emmy Ödülleri sahnesinde estetik ameliyat göndermeli Türkiye esprisiyle dikkat çekti

        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 16:41 Güncelleme: 15.09.2025 - 16:44
        Dün gece sabah karşı düzenlenen 77. Emmy Ödülleri'nde Stephen Colbert, İstanbul esprisiyle açılış yaptı. Ünlü komedyen ve sunucu, 2025 Emmy Ödülleri'nde gecenin ilk ödülünü vermek üzere sahneye çıktığında uzun süre ayakta alkışlandı.

        Colbert, kalabalığın onun adını haykırmasıyla, "Oturun! Çok teşekkür ederim. Devam etmeliyiz" diye seslendi. Ardından kendi TV programı 'The Late Show'un bitişiyle ilgili bir espri yaptı. Colbert, "İşe alım yapan var mı?" diye sordu. Mayıs 2026'da sona erecek olan 'The Late Show'daki ekibinden bahseden Colbert, "Çünkü bu gece yanımda haziran ayında müsait olacak 200 nitelikli aday var" diye ekledi.

        Colbert cebinden, arkasında eski bir vesikalık fotoğrafının bulunduğu özgeçmişini çıkardı. Gençlik halinin görüldüğü fotoğrafla ilgili olarak ünlü sunucu, "Bir süredir vesikalık fotoğrafımı güncelleme fırsatım olmadı ama sanırım hâlâ işe yarıyor" dedi. Colbert, gençlik fotoğrafını gösterdi ve "İstanbul'dan döndükten sonra onun gibi olacağımdan eminim" şeklinde espri yaparak eliyle yüz gerdirme işareti yaptı. Ünlü sunucu, Türkiye'nin son dönemde dünya çapında bilinen plastik cerrahideki başarısına bir gönderme yaptı.

        Colbert, daha sonra elindeki kağıdı Harrison Ford'a vererek, ondan özgeçmişini gidip Steven Spielberg'e iletmesini istedi.

        Colbert, Ford'un yanından sahneye dönerek, 'Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü takdim etti. Ödül, 'The Studio'daki rolüyle Seth Rogen'a gitti.

        Stephen Colbert, geceden 'En İyi Talk Show' ödülüyle ayrıldı
        Stephen Colbert, geceden 'En İyi Talk Show' ödülüyle ayrıldı
        #stephen colbert
        #emmy ödülleri
        #Estetik

