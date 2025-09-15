Habertürk
        2025 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

        2025 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

        ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törende 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Adolescence adlı mini dizi birçok dalda ödülleri toplarken, dizideki rolüyle ödül alan 15 yaşındaki Owen Cooper, en genç Emmy kazanan isim oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 09:10 Güncelleme: 15.09.2025 - 09:19
        En genç Emmy kazanan isim!
        'Televizyon dünyasının Oscar'ları' olarak nitelendirilen Primetime Emmy Ödülleri, Los Angeles’taki Peacock Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede Stephen Colbert, Jeff Probst, Sydney Sweeney, Gilmore Girls yıldızları Lauren Graham & Alexis Bledel ve Wednesday’den Jenna Ortega & Catherine Zeta-Jones sahneye sunucu olarak çıktı.

        Gecenin en çok ödül kazanan yapımlarından bazıları Adolescence, The Studio, The Pitt ve The Late Show With Stephen Colbert oldu.

        Adolescence, gecede 'En İyi Mini Dizi ya da Antoloji' dahil olmak üzere altı ödül kazandı.

        Owen Cooper, Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alarak Emmy tarihinde herhangi bir oyunculuk kategorisinde ödül kazanan en genç erkek oldu.

        Yapımın başrolü, yapımcısı ve yazarı Stephen Graham, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

        Erin Doherty En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Philip Barantini ise En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü. Graham ayrıca Jack Thorne ile birlikte En İyi Senaryo dalında da ödül kazandı.

        Seth Rogen, The Studio ile dört Emmy aldı. Yapım En İyi Komedi Dizisi seçilirken, Rogen En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca Evan Goldberg ile birlikte En İyi Yönetmen ve Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory ve Frida Perez ile En İyi Senaryo ödülünü paylaştı.

        The Pitt, En İyi Drama Dizisi dahil üç ödül kazandı. Başrol Noah Wyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alırken, Katherine LaNasa, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçildi.

        Komedi dalında bir diğer sürpriz ödül Somebody Somewhere oyuncusu Jeff Hiller’a gitti. Hiller, ilk kez Emmy’ye aday gösterilen Harrison Ford’u geride bırakarak En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

        CBS’in yayından kaldıracağını açıkladığı The Late Show With Stephen Colbert, En İyi Talk Show ödülünü kazandı. Colbert ve ekibi sahneye çıktığında seyirciler ayakta alkışladı ve Stephen! Stephen! tezahüratları yaptı.

        The Penguin dizisinden Cristin Milioti, En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/Antoloji) seçildi.

        Severance dizisinden Tramell Tillman, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama) ödülünü alarak bu dalda ödül kazanan ilk siyahi erkek oyuncu oldu. Aynı diziden Britt Lower ise En İyi Kadın Oyuncu (Drama) ödülünü aldı.

        Komedi dalında Jean Smart (Hacks) En İyi Kadın Oyuncu, rol arkadaşı Hannah Einbinder ise En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

        YAHUDİ AKTRİST'TEN FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI

        Einbinder, sahnede ödülünü alırken ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına da tepki gösterdiği konuşmasını, "Filistin'e özgürlük. Kahrolsun ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza)." sözleriyle tamamladı.

        Ödülünü aldıktan sonra salonun dışında konuyla ilgili bir açıklama yapan Einbinder, "Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, bu tür etnik-milliyetçi devletten gerçekten ayrıdır" ifadelerini kullandı.

        Yakasında, Gazze'de ateşkes çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda sinema sanatçısının katıldığı Artist4Ceasefire hareketinin broşunu da takan ünlü aktrist, Gazze'deki Filistinlilere yardım etmek için orada bulunan arkadaşları olduğunu ve yaşananların kendisini derinden etkilediğini belirtti.

        Einbinder, İsrail'in uyguladığı soykırıma suç ortağı olan kurumlara tepki göstermeye devam edeceklerini ve bunun bir parçası olmaktan mutlu olduğunu vurguladı.

        İŞTE 2025 EMMY ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR

        En İyi Drama Dizisi

        • Andor
        • The Diplomat
        • The Last of Us
        • Paradise
        • The Pitt (KAZANAN)
        • Severance
        • Slow Horses
        • The White Lotus

        En İyi Komedi Dizisi

        • Abbott Elementary
        • The Bear
        • Hacks
        • Nobody Wants This
        • Only Murders in the Building
        • Shrinking
        • The Studio (KAZANAN)
        • What We Do in the Shadows

        En İyi Mini Dizi veya Antoloji Dizisi

        • Adolescence (KAZANAN)
        • Black Mirror
        • Dying for Sex
        • Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
        • The Penguin

        En İyi Reality Yarışma Programı

        • The Amazing Race
        • RuPaul’s Drag Race
        • Survivor
        • Top Chef
        • The Traitors (KAZANAN)

        En İyi Talk Show

        • The Daily Show
        • Jimmy Kimmel Live!
        • The Late Show With Stephen Colbert (KAZANAN)

        En İyi Senaryolu Çeşitlilik Programı

        • Last Week Tonight With John Oliver (KAZANAN)
        • Saturday Night Live

        En İyi Çeşitlilik Özel Programı (Canlı)

        • The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar
        • Beyoncé Bowl
        • The Oscars
        • SNL50: The Anniversary Special (KAZANAN)
        • SNL50: The Homecoming Concert

        Drama Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu

        • Sterling K. Brown, Paradise
        • Gary Oldman, Slow Horses
        • Pedro Pascal, The Last of Us
        • Adam Scott, Severance
        • Noah Wyle, The Pitt (KAZANAN)

        Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu

        • Kathy Bates, Matlock
        • Sharon Horgan, Bad Sisters
        • Britt Lower, Severance (KAZANAN)
        • Bella Ramsey, The Last of Us
        • Keri Russell, The Diplomat

        Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

        • Zach Cherry, Severance
        • Walton Goggins, The White Lotus
        • Jason Isaacs, The White Lotus
        • James Marsden, Paradise
        • Sam Rockwell, The White Lotus
        • Tramell Tillman, Severance (KAZANAN)
        • John Turturro, Severance

        Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

        • Patricia Arquette, Severance
        • Carrie Coon, The White Lotus
        • Katherine LaNasa, The Pitt (KAZANAN)
        • Julianne Nicholson, Paradise
        • Parker Posey, The White Lotus
        • Natasha Rothwell, The White Lotus
        • Aimee Lou Wood, The White Lotus

        Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Erkek Oyuncu

        • Colin Farrell, The Penguin
        • Stephen Graham, Adolescence (KAZANAN)
        • Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent
        • Brian Tyree Henry, Dope Thief
        • Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

        Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Kadın Oyuncu

        • Cate Blanchett, Disclaimer
        • Meghann Fahy, Sirens
        • Rashida Jones, Black Mirror
        • Cristin Milioti, The Penguin (KAZANAN)
        • Michelle Williams, Dying for Sex

        Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

        • Javier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
        • Bill Camp, Presumed Innocent
        • Owen Cooper, Adolescence (KAZANAN)
        • Rob Delaney, Dying for Sex
        • Peter Sarsgaard, Presumed Innocent
        • Ashley Walters, Adolescence

        Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

        • Erin Doherty, Adolescence (KAZANAN)
        • Ruth Negga, Presumed Innocent
        • Deirdre O’Connell, The Penguin
        • Chloë Sevigny, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
        • Jenny Slate, Dying for Sex
        • Christine Tremarco, Adolescence

        Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu

        • Uzo Aduba, The Residence
        • Kristen Bell, Nobody Wants This
        • Quinta Brunson, Abbott Elementary
        • Ayo Edebiri, The Bear
        • Jean Smart, Hacks (KAZANAN)

        Komedi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu

        • Adam Brody, Nobody Wants This
        • Seth Rogen, The Studio (KAZANAN)
        • Jason Segel, Shrinking
        • Martin Short, Only Murders in the Building
        • Jeremy Allen White, The Bear

        Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

        • Liza Colón-Zayas, The Bear
        • Hannah Einbinder, Hacks (KAZANAN)
        • Kathryn Hahn, The Studio
        • Janelle James, Abbott Elementary
        • Catherine O’Hara, The Studio
        • Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
        • Jessica Williams, Shrinking

        Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

        • Ike Barinholtz, The Studio
        • Colman Domingo, The Four Seasons
        • Harrison Ford, Shrinking
        • Jeff Hiller, Somebody Somewhere (KAZANAN)
        • Ebon Moss-Bachrach, The Bear
        • Michael Urie, Shrinking
        • Bowen Yang, Saturday Night Live

        Drama Dizisinde En İyi Senaryo

        • Dan Gilroy, Andor (KAZANAN)
        • Joe Sachs, The Pitt
        • R. Scott Gemmill, The Pitt
        • Dan Erickson, Severance
        • Will Smith, Slow Horses
        • Mike White, The White Lotus

        Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Senaryo

        • Jack Thorne, Stephen Graham, Adolescence (KAZANAN)
        • Charlie Brooker, Bisha K. Ali, Black Mirror
        • Kim Rosenstock, Elizabeth Meriwether, Dying for Sex
        • Lauren LeFranc, The Penguin
        • Joshua Zetumer, Say Nothing

        Komedi Dizisinde En İyi Senaryo

        • Quinta Brunson, Abbott Elementary
        • Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky, Hacks
        • Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton, Eric Notarnicola, The Rehearsal
        • Hannah Bos, Paul Thureen, Bridget Everett, Somebody Somewhere
        • Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez, The Studio (KAZANAN)
        • Sam Johnson, Sarah Naftalis, Paul Simms, What We Do in the Shadows

        Çeşitlilik Programında En İyi Senaryo

        • The Daily Show
        • Last Week Tonight With John Oliver (KAZANAN)
        • Saturday Night Live

        Komedi Dizisinde En İyi Yönetmen

        • Ayo Edebiri, The Bear
        • Lucia Aniello, Hacks
        • James Burrows, Mid-Century Modern
        • Nathan Fielder, The Rehearsal
        • Seth Rogen, The Studio (KAZANAN)

        Drama Dizisinde En İyi Yönetmen

        • Janus Metz, Andor
        • Amanda Marsalis, The Pitt
        • John Wells, The Pitt
        • Jessica Lee Gagné, Severance
        • Ben Stiller, Severance
        • Adam Randall, Slow Horses (KAZANAN)
        • Mike White, The White Lotus

        Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Yönetmen

        • Philip Barantini, Adolescence (KAZANAN)
        • Shannon Murphy, Dying for Sex
        • Helen Shaver, The Penguin
        • Jennifer Getzinger, The Penguin
        • Nicole Kassell, Sirens
        • Lesli Linka Glatter, Zero Day
        #2025 Emmy Ödülleri
        #Emmy kazananlar
        #ADOLESCENCE
        #Emmy
