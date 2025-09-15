2025 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

'Televizyon dünyasının Oscar'ları' olarak nitelendirilen Primetime Emmy Ödülleri, Los Angeles’taki Peacock Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede Stephen Colbert, Jeff Probst, Sydney Sweeney, Gilmore Girls yıldızları Lauren Graham & Alexis Bledel ve Wednesday’den Jenna Ortega & Catherine Zeta-Jones sahneye sunucu olarak çıktı.

Gecenin en çok ödül kazanan yapımlarından bazıları Adolescence, The Studio, The Pitt ve The Late Show With Stephen Colbert oldu.

Adolescence, gecede 'En İyi Mini Dizi ya da Antoloji' dahil olmak üzere altı ödül kazandı.

Owen Cooper, Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alarak Emmy tarihinde herhangi bir oyunculuk kategorisinde ödül kazanan en genç erkek oldu.

Yapımın başrolü, yapımcısı ve yazarı Stephen Graham, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

Erin Doherty En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Philip Barantini ise En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü. Graham ayrıca Jack Thorne ile birlikte En İyi Senaryo dalında da ödül kazandı.

Seth Rogen, The Studio ile dört Emmy aldı. Yapım En İyi Komedi Dizisi seçilirken, Rogen En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca Evan Goldberg ile birlikte En İyi Yönetmen ve Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory ve Frida Perez ile En İyi Senaryo ödülünü paylaştı. The Pitt, En İyi Drama Dizisi dahil üç ödül kazandı. Başrol Noah Wyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alırken, Katherine LaNasa, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçildi. Komedi dalında bir diğer sürpriz ödül Somebody Somewhere oyuncusu Jeff Hiller'a gitti. Hiller, ilk kez Emmy'ye aday gösterilen Harrison Ford'u geride bırakarak En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. CBS'in yayından kaldıracağını açıkladığı The Late Show With Stephen Colbert, En İyi Talk Show ödülünü kazandı. Colbert ve ekibi sahneye çıktığında seyirciler ayakta alkışladı ve Stephen! Stephen! tezahüratları yaptı. The Penguin dizisinden Cristin Milioti, En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/Antoloji) seçildi. Severance dizisinden Tramell Tillman, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama) ödülünü alarak bu dalda ödül kazanan ilk siyahi erkek oyuncu oldu. Aynı diziden Britt Lower ise En İyi Kadın Oyuncu (Drama) ödülünü aldı. Komedi dalında Jean Smart (Hacks) En İyi Kadın Oyuncu, rol arkadaşı Hannah Einbinder ise En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Severance dizisinden Tramell Tillman, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama) ödülünü alarak bu dalda ödül kazanan ilk siyahi erkek oyuncu oldu. Aynı diziden Britt Lower ise En İyi Kadın Oyuncu (Drama) ödülünü aldı. REKLAM Komedi dalında Jean Smart (Hacks) En İyi Kadın Oyuncu, rol arkadaşı Hannah Einbinder ise En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. YAHUDİ AKTRİST'TEN FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI Einbinder, sahnede ödülünü alırken ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına da tepki gösterdiği konuşmasını, "Filistin'e özgürlük. Kahrolsun ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza)." sözleriyle tamamladı. Ödülünü aldıktan sonra salonun dışında konuyla ilgili bir açıklama yapan Einbinder, "Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, bu tür etnik-milliyetçi devletten gerçekten ayrıdır" ifadelerini kullandı. Yakasında, Gazze'de ateşkes çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda sinema sanatçısının katıldığı Artist4Ceasefire hareketinin broşunu da takan ünlü aktrist, Gazze'deki Filistinlilere yardım etmek için orada bulunan arkadaşları olduğunu ve yaşananların kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Einbinder, İsrail'in uyguladığı soykırıma suç ortağı olan kurumlara tepki göstermeye devam edeceklerini ve bunun bir parçası olmaktan mutlu olduğunu vurguladı. İŞTE 2025 EMMY ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR En İyi Drama Dizisi Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt (KAZANAN)

Severance

Slow Horses

The White Lotus En İyi Komedi Dizisi Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio (KAZANAN)

What We Do in the Shadows En İyi Mini Dizi veya Antoloji Dizisi Adolescence (KAZANAN)

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin En İyi Reality Yarışma Programı The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors (KAZANAN) En İyi Talk Show The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

The Late Show With Stephen Colbert (KAZANAN) En İyi Senaryolu Çeşitlilik Programı Last Week Tonight With John Oliver (KAZANAN)

Saturday Night Live En İyi Çeşitlilik Özel Programı (Canlı) The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar

Beyoncé Bowl

The Oscars

SNL50: The Anniversary Special (KAZANAN)

SNL50: The Homecoming Concert Drama Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu Sterling K. Brown, Paradise

Gary Oldman, Slow Horses

Pedro Pascal, The Last of Us

Adam Scott, Severance

Noah Wyle, The Pitt (KAZANAN) Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu Kathy Bates, Matlock

Sharon Horgan, Bad Sisters

Britt Lower, Severance (KAZANAN)

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Zach Cherry, Severance

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

James Marsden, Paradise

Sam Rockwell, The White Lotus

Tramell Tillman, Severance (KAZANAN)

John Turturro, Severance Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Patricia Arquette, Severance

Carrie Coon, The White Lotus

Katherine LaNasa, The Pitt (KAZANAN)

Julianne Nicholson, Paradise

Parker Posey, The White Lotus

Natasha Rothwell, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Erkek Oyuncu Colin Farrell, The Penguin

Stephen Graham, Adolescence (KAZANAN)

Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent

Brian Tyree Henry, Dope Thief

Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Kadın Oyuncu

Cate Blanchett, Disclaimer

Meghann Fahy, Sirens

Rashida Jones, Black Mirror

Cristin Milioti, The Penguin (KAZANAN)

Michelle Williams, Dying for Sex Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Javier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Bill Camp, Presumed Innocent

Owen Cooper, Adolescence (KAZANAN)

Rob Delaney, Dying for Sex

Peter Sarsgaard, Presumed Innocent

Ashley Walters, Adolescence Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Erin Doherty, Adolescence (KAZANAN)

Ruth Negga, Presumed Innocent

Deirdre O’Connell, The Penguin

Chloë Sevigny, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Jenny Slate, Dying for Sex

Christine Tremarco, Adolescence Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu Uzo Aduba, The Residence

Kristen Bell, Nobody Wants This

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Jean Smart, Hacks (KAZANAN) Komedi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu Adam Brody, Nobody Wants This

Seth Rogen, The Studio (KAZANAN)

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Liza Colón-Zayas, The Bear

Hannah Einbinder, Hacks (KAZANAN)

Kathryn Hahn, The Studio

Janelle James, Abbott Elementary

Catherine O’Hara, The Studio

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Jessica Williams, Shrinking Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ike Barinholtz, The Studio

Colman Domingo, The Four Seasons

Harrison Ford, Shrinking

Jeff Hiller, Somebody Somewhere (KAZANAN)

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Michael Urie, Shrinking

Bowen Yang, Saturday Night Live Drama Dizisinde En İyi Senaryo Dan Gilroy, Andor (KAZANAN)

Joe Sachs, The Pitt

R. Scott Gemmill, The Pitt

Dan Erickson, Severance

Will Smith, Slow Horses

Mike White, The White Lotus Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Senaryo Jack Thorne, Stephen Graham, Adolescence (KAZANAN)

Charlie Brooker, Bisha K. Ali, Black Mirror

Kim Rosenstock, Elizabeth Meriwether, Dying for Sex

Lauren LeFranc, The Penguin

Joshua Zetumer, Say Nothing Komedi Dizisinde En İyi Senaryo Quinta Brunson, Abbott Elementary

Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky, Hacks

Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton, Eric Notarnicola, The Rehearsal

Hannah Bos, Paul Thureen, Bridget Everett, Somebody Somewhere

Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez, The Studio (KAZANAN)

Sam Johnson, Sarah Naftalis, Paul Simms, What We Do in the Shadows Çeşitlilik Programında En İyi Senaryo The Daily Show

Last Week Tonight With John Oliver (KAZANAN)

Saturday Night Live Komedi Dizisinde En İyi Yönetmen Ayo Edebiri, The Bear

Lucia Aniello, Hacks

James Burrows, Mid-Century Modern

Nathan Fielder, The Rehearsal

Seth Rogen, The Studio (KAZANAN) Drama Dizisinde En İyi Yönetmen Janus Metz, Andor

Amanda Marsalis, The Pitt

John Wells, The Pitt

Jessica Lee Gagné, Severance

Ben Stiller, Severance

Adam Randall, Slow Horses (KAZANAN)

Mike White, The White Lotus Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Yönetmen Philip Barantini, Adolescence (KAZANAN)

Shannon Murphy, Dying for Sex

Helen Shaver, The Penguin

Jennifer Getzinger, The Penguin

Nicole Kassell, Sirens

Lesli Linka Glatter, Zero Day