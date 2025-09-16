Altın, yatırımcıların yarın Fed'in faiz indirimi yapacağına yönelik beklentisi ve önümüzdeki aylarda daha fazla parasal gevşeme ihtimalini değerlendirmesiyle rekor tazeledi.

Altının onsu 3 bin 685 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Serbest piyasada gram altın da zirve tazeleyerek 4.891 TL’yi gördü.

Çeyrek altın 7.825 TL’den Cumhuriyet altını ise 31.300 TL’den işlem görüyor.

FED'DEN 25 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Fed'in eylül toplantısında devam eden enflasyonist baskılardan dolayı 50 baz puanlık faiz indirim beklentileri geri planda kalırken, uzmanlar 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin ön plana çıktığını ifade etti.

Capital Economics Global Başekonomisti Jennifer McKeown yaptığı değerlendirmede "Yukarı yönlü enflasyon riskleri 50 baz puanlık faiz indirimi spekülasyonlarının abartılı olduğu anlamına geliyor" dedi.