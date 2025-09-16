Habertürk
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var | SON DAKİKA HABER

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklık, 2-4 derece düşüyor. Kuzey Ege'de ise rüzgarın hızı saatte 50 km'yi buluyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 06:33 Güncelleme: 16.09.2025 - 07:49
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kars, Ardahan, Denizli, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Afyonkarahisar'ın güneyi, Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        KARADENİZ'DE SICAKLIK DÜŞÜYOR

        Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ilâ 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 29, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 32, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 29, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 28, Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE: 30, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 32, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 28, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 34, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 35, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 35, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 30, Öğleden sonra doğusunun iç kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR: 33, Parçalı ve çok bulutlu

        HATAY: 32, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kıyı kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 26, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        KONYA: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        NEVŞEHİR: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        BOLU: 25, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        DÜZCE: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ZONGULDAK: 24, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        SİNOP: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        AMASYA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        TRABZON: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

        RİZE: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

        ERZURUM: 25, Az bulutlu ve açık

        KARS: 24, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 33, Az bulutlu ve açık

        VAN: 26, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık

