Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kars, Ardahan, Denizli, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Afyonkarahisar'ın güneyi, Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ilâ 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle: ANKARA: 29, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu İZMİR: 32, Parçalı ve az bulutlu BURSA: 29, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 28, Az bulutlu ve açık ÇANAKKALE: 30, Parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 32, Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 28, Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 34, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 35, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 35, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 30, Öğleden sonra doğusunun iç kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURDUR: 33, Parçalı ve çok bulutlu HATAY: 32, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kıyı kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR: 26, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KONYA: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu NEVŞEHİR: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu BOLU: 25, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu DÜZCE: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ZONGULDAK: 24, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu SİNOP: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu AMASYA: 29, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu TRABZON: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı RİZE: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı ERZURUM: 25, Az bulutlu ve açık KARS: 24, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA: 33, Az bulutlu ve açık VAN: 26, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık