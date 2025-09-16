Savaş ve Western filmlerinin unutulmaz ismi, 'Sonsuz Ölüm', 'Başkanın Bütün Adamları' gibi Hollywood klasiklerinin yıldızı Robert Redford 89 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu ve yönetmen, Utah'taki evinde uykusunda son nefesini verdi. Efsane oyuncunun ölüm haberini sözcüsü Cindi Berger duyurdu. Berger yaptığı açıklamada, Robert Redford'un bugün son nefesini verdiğini, Redford'un son anlarında en sevdiği yer olan Utah Dağları'ndaki Sundance'ta bulunan evinde olduğunu aktardı.

Sayısız filmin yıldızı ve yönetmeni olarak hafızalara kazınan sanatçının ölüm nedeni açıklanmadı.

1936'da dünyaya gelen ve tam adı Charles Robert Redford olan sanatçı, Los Angeles'ta büyüdü ve Colorado Üniversitesi'nden atıldıktan sonra Amerikan Dramatik Sanatlar Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Televizyon, tiyatro ve filmde bir dizi küçük rol aldıktan sonra, 1960'ların başında kariyerinde ilerleme kaydetti.

1962'de 'Charlie Pont'un Sesi' ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Emmy Ödülü'ne aday gösterilen Redford, Neil Simon'ın popüler oyunu 'Barefoot in the Park'ın 1963 tarihli orijinal Broadway prodüksiyonunda başrol kazandı. Redford'un sinemadaki atılımı 1965'te gerçekleşti. Natalie Wood'la birlikte oynadığı 'Inside Daisy Clover' adlı oyunda biseksüel bir film yıldızı olarak dikkat çekici bir rol üstlendi ve bu rolüyle Altın Küre'ye aday gösterildi.

Redford, oyuncu olarak 'Sonsuz Ölüm', 'Başkanın Bütün Adamları'nın yanı sıra 'Belalılar', 'The Natural', 'Bulunduğumuz Yol', 'Benim Afrikam', 'Muhteşem Gatsby' gibi önemli filmlere imza attı. Sanatçı, yönetmen olarak de 'Ordinary People', 'Quiz Show', 'The Legend of Bagger Vance', 'The Horse Whisperer', 'The Milagro Beanfield War' ve 'A River Runs Through It' filmlerinde çalıştı.

Sundance Film Festivali'nin kurucusu olan Redford, 1981 yılında yönetmenliğini yaptığı 'Ordinary People' filmi ile En İyi Yönetmen dalında Oscar kazandı. Redford daha önce de 'Belalılar' filmindeki performansıyla 1974 yılında En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday oldu.

Redford, 2002 yılında Akademi Onur Ödülü'ne layık görüldü.

EMEKLİLİKTEN VAZGEÇTİ

2017'de 74. Venedik Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Altın Aslan ödülünü alan Redford, Eylül 2018'de yayınlanan ve Altın Küre adaylığı aldığı drama filmi 'The Old Man & the Gun'da banka soyguncusu Forrest Tucker'ı canlandırdı. Ağustos 2018'de Redford, filmin tamamlanmasından sonra oyunculuktan emekli olduğunu açıkladı. Emeklilik kararını duyururken, "Asla asla demem, ama oyunculuk açısından bunun benim için son olacağına karar verdim. Bundan sonra emekliliğe doğru ilerleyeceğim, çünkü 21 yaşımdan beri bu işi yapıyorum" dedi.