        Van haberleri: 2 öğretmen okulda bıçaklandı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        2 öğretmen okulda bıçaklandı!

        Van'da, eşiyle boşanma aşamasındaki kişi, elinde bıçakla girdiği sınıfta kayınbiraderi zannedip başka bir öğretmeni bıçakladı. Araya giren bir öğretmeni de elinden yaralayan saldırgan, etkisiz hale getirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 13:48 Güncelleme: 19.09.2025 - 15:47
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        Van'da olay, saat 08.30 sıralarında İpekyolu ilçesindeki Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi.

        İddiaya göre; boşanma aşamasındaki kişi, elinde bıçakla sınıf şube listesine bakarak bulduğu kayınbiraderi R.A.'nın öğleden sonra ders verdiği sınıfa girdi.

        KAYINBİRADERİ ZANNEDİP KARNINDAN BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre saldırgan burada ders veren Türkçe öğretmeni E.Ş.'yi, kayınbiraderi zannedip karın boşluğundan bıçakladı.

        BİR ÖĞRETMEN DE ELİNDEN BIÇAKLANDI

        Bu sırada saldırgana müdahale etmek isteyen görsel sanatlar öğretmeni R.Y.B. de elinden yaralandı.

        ÖĞRETMENLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

        Saldırgan, okul müdürü ve öğretmenlerin müdahalesi ile etkisiz hale getirilirken; okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ÖĞRETMENLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Yaralı 2 öğretmen, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılırken; saldırgan polise teslim edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        #van
        #Son dakika haberler
