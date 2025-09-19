2 öğretmen okulda bıçaklandı!
Van'da, eşiyle boşanma aşamasındaki kişi, elinde bıçakla girdiği sınıfta kayınbiraderi zannedip başka bir öğretmeni bıçakladı. Araya giren bir öğretmeni de elinden yaralayan saldırgan, etkisiz hale getirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı
Van'da olay, saat 08.30 sıralarında İpekyolu ilçesindeki Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi.
İddiaya göre; boşanma aşamasındaki kişi, elinde bıçakla sınıf şube listesine bakarak bulduğu kayınbiraderi R.A.'nın öğleden sonra ders verdiği sınıfa girdi.
KAYINBİRADERİ ZANNEDİP KARNINDAN BIÇAKLADI
DHA'daki habere göre saldırgan burada ders veren Türkçe öğretmeni E.Ş.'yi, kayınbiraderi zannedip karın boşluğundan bıçakladı.
BİR ÖĞRETMEN DE ELİNDEN BIÇAKLANDI
Bu sırada saldırgana müdahale etmek isteyen görsel sanatlar öğretmeni R.Y.B. de elinden yaralandı.
ÖĞRETMENLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Saldırgan, okul müdürü ve öğretmenlerin müdahalesi ile etkisiz hale getirilirken; okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÖĞRETMENLER TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralı 2 öğretmen, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılırken; saldırgan polise teslim edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.