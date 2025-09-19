Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.219,55 %1,55
        DOLAR 41,3761 %0,21
        EURO 48,6498 %-0,24
        GRAM ALTIN 4.860,98 %0,47
        FAİZ 39,74 %-0,25
        GÜMÜŞ GRAM 56,11 %1,03
        BITCOIN 116.179,00 %-1,19
        GBP/TRY 55,8179 %-0,48
        EUR/USD 1,1748 %-0,34
        BRENT 67,04 %-0,59
        ÇEYREK ALTIN 7.948,52 %0,48
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 100 bin liraya kadan parası olan 1 milyon kişi 19 bin lirasını borsada bırakıp çıktı - İş-Yaşam Haberleri

        100 bin liraya kadar parası olan 1 milyon kişi 19 bin lirasını borsada bırakıp çıktı

        Borsada toplam parası bin ile 100 bin lira arasında olan kişi sayısı son 1 yılda 1 milyon azalarak 3 milyon 78 bine indi. 100 bin liraya kadar portföy büyüklüğüne sahip orta direğin parası da 1 yılda 19 milyar lira azalarak 67,5 milyar liraya indi. Yani yaklaşık 1 milyon kişiden her biri ortalama 19 bin lirasını borsada bırakıp çıktı. Buna karşın 10 milyon lira ve üstü portföy büyüklüğü olan 75 yaş üstü yerli zenginlerin sayısı 17 binden 23 bin 781'e çıktı. Yaşlı kurtların portföy büyüklüğü de yüzde 39 artarak 3 trilyon 434 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde Borsa İstanbul'daki toplam portföyler (yerli+yabancı) 4.8 trilyondan yüzde 35 yükselerek 6.5 trilyona ulaştı.

        Giriş: 19.09.2025 - 16:46 Güncelleme: 19.09.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçen yıl faizin yüzde 50'ye yükselmesi ile cazibesini kaybeden Borsa İstanbul'da her ne kadar son günlerde kıpırdama olsa da yatırımcılar mutsuz. Ancak Merkez Kayıt Kurulu Kuruluşu'nun (MKK) Veri Analiz Platformu rakamlarına bakıldığında son 1 yılda sadece orta direğin borsada kaybettiği 75 yaş üstü zenginlerin ise en azından paralarını enflasyona karşı koruduğu ve yaşlı kurtların sayılarının da arttığını ortaya çıkıyor.

        1 MİLYON ORTA DİREK BORSADAN ÇIKTI

        Borsada toplam parası bin ile 100 bin lira arasında olan kişi sayısı son 1 yılda 1 milyon azalarak 3 milyon 78 bine indi. 100 bin lira portföy büyüklüğüne sahip orta direğin parası da 1 yılda 19 milyar lira azalarak 67,5 milyar liraya indi. Yani yaklaşık 1 milyon kişiden bir biri ortalama 19 bin lirasını borsada bırakıp çıktı. Buna karşın 10 milyon lira ve üstü portföy büyüklüğü olan 75 yaş üstü yerli zenginlerin sayısı 17 binden 23 bin 781'e çıktı. Yaşlı kurtların portföy büyüklüğü de yüzde 39 artarak 3 trilyon 434 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde Borsa İstanbul'daki toplam portföy portföyler (yerli+yabancı) 4.8 trilyondan yüzde 35 yükselerek 6.5 trilyona ulaştı. Yani 75 yaş üstü borsa yatırımcıları borsanın üstünde gelir elde etti veya borsanın toplam getirisi onların sayesinde tırmandı.

        REKLAM

        10 MİLYON LİRA VE ÜSTÜ SERVETE SAHİP YERLİLERİN SAYISI 23 BİN 781, PORTFÖY BÜYÜKLÜKLERİ İSE 3 TRİLYON 434 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

        TOPLAM PORTFÖYÜN YÜZDE 84'ÜNE ULAŞTILAR

        Borsa İstanbul'da ağustos sonu itibariyle toplam portföy büyüklüğü son 1 yılda 5 trilyon 799 milyar liradan yüzde 32'lik yükselişle 7 trilyon 660 milyar liraya çıkarken (yeri ve yabancı toplam) 10 milyon lira ve üstü portföyü olanların portföy büyüklüğü bu tutar içinde yüzde 82'den yüzde 84'e ulaştı. Yerli ve yabancı tüm zenginlerin borsadaki parası 4 trilyon 802 milyar liradan yüzde 35 yükselişle 6 trilyon 510 milyara ulaştı. Sadece yerli zenginlerin portföy büyüklüğü de 2 trilyon 360 milyardan yüzde 39 zıplama ile 3 trilyon 434 milyara tırmandı.

        Borsada toplam portföy büyüklüğünün yüzde 85'i zenginlerin olurken yerli zenginlerin payı ise yüzde 45 oldu. Bu oran 1 yıl önce yüzde 42'ydi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Borsa İstanbul
        #zengin
        #portföy
        #orta direk
        #hisse
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Habertürk Anasayfa