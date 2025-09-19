Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, bir işletmede aşçılık yapan 3 çocuk annesi Sibel Kuştil (30), sağlık raporu almak için bir hafta önce aile hekimine başvurdu. Aile hekimliği görevlileri tarafından yapılan kontrolde, Kuştil’in sağlık sistemi kayıtlarında 7 yıl önce ‘ölü’ olarak göründüğünü belirledi.

DEVLET HASTANESİNDE ÖLÜM KAYDI OLUŞTURULMUŞ

DHA'daki habere göre bunun üzerine şaşkınlık yaşayan Kuştil, İl Sağlık Müdürlüğü’ne giderek durumu öğrenmek istedi. Burada da kendisine 2018 yılında bir devlet hastanesi tarafından ölüm kaydının oluşturulduğu ve bu nedenle sağlık sisteminde 7 yıldır ‘ölü’ göründüğü söylendi.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDE YAŞIYOR GÖRÜNÜYOR

Nüfus müdürlüğünde ‘yaşıyor’ olarak kayıtlarda yer alan Kuştil, 7 yıl önce ölü bebek dünyaya getirmesiyle hastane kayıtlarında hata yapılmış olabileceğini düşünüyor. Aşı olamamanın yanı sıra ilaç yazdırma, hastane randevusu ve E-Nabız’a giriş yapmakta güçlük çeken Kuştil, başvuruda bulunarak, yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor.

"ÖLEN BEBEĞİMİN YERİNE KENDİ BİLGİLERİM GİRİLMİŞ OLABİLİR"

Yaşadıklarını anlatan Kuştil, “Geçen hafta iş yerime vermek için sağlık raporuna ihtiyacım oldu. Aile hekimime müracaat ettim ama bir türlü bilgilerime erişim sağlanamadı. Sonra da bana kayıtlarda ölü olarak görüldüğümün bilgisi verdi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü’ne müracaat ettim. 2018 yılında bir devlet hastanesi tarafından ölüm bildirimimin oluşturulduğunu öğrendik. O tarihten beri sağlık sisteminde ölü olarak görünüyorum. 9 Temmuz 2018 yılında bir devlet hastanesinde ölü bir bebek doğumu gerçekleştirdim. Ölen bebeğimin bilgilerinin yerine, kendi bilgilerimin girildiğini düşünüyorum. Bu karışık durum daha önce karşıma hiç çıkmadı” diye konuştu.

Ölü olarak görüldüğü tarihlerde 3 çocuk dünyaya getirdiğini belirten Kuştil, Covid-19 pandemisinde 'sistemsel sorun' iddiasıyla aşı olamadığını ancak bu durumun kendisinin kayıtlarda ölü görünmesi kaynaklı olduğunu yıllar sonra öğrendiğini söyledi. Kuştil, "Geçen bu süreçte 3 evladım oldu. Ta ki geçen hafta aile hekimime başvurana kadar bu durum hiç fark edilmedi. 2020 yılında riskli bir gebelik süreci geçirmiştim. Doktorum Covid-19 aşısı vurulmam gerektiğini söylemişti. O dönem bana aşı tanımlanmadı ve Covid-19 aşısı vurulamadım. Hastanede işlem yaptırmak için giriş aldığımda, 'sistemde sorun var bu yüzden açılmıyor' denilmişti. Şimdi anlıyorum ki, ölü olarak gözüktüğüm için aşı olamamışım. Bildiğim tek şey, sağlık sisteminde ölü olarak göründüğüm. Yıllardır yaşayan bir ölü gibi bugüne geldim. Nasıl bir durum oldu, bu bilgileri sisteme kim girdi ya da nasıl oldu da bugüne kadar bu sorun önüme gelmedi? Hayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. "AİLE HEKİMİNE İLAÇ YAZDIRAMIYORUM" Sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını dile getiren Kuştil, "Gerekli yerlere başvuru ve şikayetlerimizi yaptık. Henüz bir sonuç alamadık. Başıma bir şey gelse, bir hastaneye gitsem muayene olamayacağım. Aile hekimimden ilaç yazdıramıyorum. Ölü gözüktüğüm için e-Nabız sistemine giriş yapamıyorum. Sistemin neresinde bir hata olduğuna kimse anlam veremiyor. Benim de anlam veremediğim çok nokta var. Herkes çok şaşkın ben de hayatımın şokunu yaşadım. İlerde önüme bir sorun çıkarabileceğinden endişe ediyorum. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. Umarım gereği yapılır" dedi.

"ÖLÜ EŞİMDEN 3 ÇOCUĞUM OLDU" Sibel Kuştil’in eşi Ömer Kuştil, yaşayanları hayretle takip ettiklerini dile getirerek, “Ölü olduğu söylenilen eşimden 3 çocuğum oldu. Bunu bir hafta önce öğrendim. Hala şoktayım. Günlerdir bu olayla uğraşıyoruz. Sonuçlanmasını hayretle bekliyoruz. İl dışına çıksak başımıza bir şey gelse hastaneye gitsek eşim tedavi görebilecek mi? Bilemiyoruz. Bu konu da mağduriyetimiz çok büyük. Umarız çözülür” diye konuştu.