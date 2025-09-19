Denizli'de olay, dün saat 13.00 sıralarında Acıpayam ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Karahüyükafşarı Mahallesi'nde meydana geldi.

Kırsal mahallede yaşayan Osman Kızılhan (40), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 93 yaşındaki babaannesi Hanım Ayşe Kızılhan'ı evinde hareketsiz şekilde yatarken bulduğunu iddia ederek yardım istedi.

İHA'daki habere göre olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınan torun Kızılhan, dışarıdan eve geldiğinde babaannesinin baygın şekilde yattığını söyledi. Torunun çelişkili beyanlarda bulunması üzerine çevredeki güvenlik kayıtlarını inceleyen jandarma dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), eve yaşlı kadın ve torunundan başka kimsenin girip çıkmadığını belirledi.

Jandarmanın tekrar sorguya aldığı Osman Kızılhan, olayı inkar etse de 15 saatlik titiz çalışma sonucu suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

AA'da yer alan habere göre Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan sorguda cinayeti işlediğini itiraf eden şüphelinin, "Gece saatlerinde eve alkollü şekilde gelmiştim.

"ÇOK PİŞMANIM" DEDİ

Babaannemle neden tartıştığımı bilmiyorum. Tüple kafasına vurduğumu hatırlıyorum. Ağır yaralandığını görüp korkunca 'merdivenden düştü' diye sağlık ekiplerine haber verdim. Çok pişmanım. Bir anlık öfkem kötü şeylere neden oldu" dediği öğrenildi.

ALKOLÜN ETKİSİYLE CİNAYETİ İŞLEMİŞ

Alkolün etkiyle babaannesini öldüren torun, tutuklanarak Denizli D Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. Torununu kötü alışkanlıktan vazgeçirmek isterken hayatını kaybeden Hanım Ayşe Kızılhan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.