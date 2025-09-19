Babaannesini başına tüple vurup öldürdü
Denizli'de, düşerek yaralandığı iddiasıyla hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki Hanım Ayşe Kızılhan hayatını kaybetti. Jandarmanın dikkati sayesinde yaşlı kadının içkisine karıştığı için torunu 40 yaşındaki Osman Kızılhan tarafından başına tüple vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cinayeti itiraf eden katil torun, "Gece saatlerinde eve alkollü şekilde gelmiştim. Babaannemle neden tartıştığımı bilmiyorum. Tüple kafasına vurduğumu hatırlıyorum. Ağır yaralandığını görüp korkunca 'merdivenden düştü' diye sağlık ekiplerine haber verdim. Çok pişmanım. Bir anlık öfkem kötü şeylere neden oldu" dediği öğrenildi
Denizli'de olay, dün saat 13.00 sıralarında Acıpayam ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Karahüyükafşarı Mahallesi'nde meydana geldi.
112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ
Kırsal mahallede yaşayan Osman Kızılhan (40), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 93 yaşındaki babaannesi Hanım Ayşe Kızılhan'ı evinde hareketsiz şekilde yatarken bulduğunu iddia ederek yardım istedi.
YOLDA HAYATINI KAYBETTİ
İHA'daki habere göre olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
TORUNU ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınan torun Kızılhan, dışarıdan eve geldiğinde babaannesinin baygın şekilde yattığını söyledi. Torunun çelişkili beyanlarda bulunması üzerine çevredeki güvenlik kayıtlarını inceleyen jandarma dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), eve yaşlı kadın ve torunundan başka kimsenin girip çıkmadığını belirledi.
15 SAAT SONRA SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Jandarmanın tekrar sorguya aldığı Osman Kızılhan, olayı inkar etse de 15 saatlik titiz çalışma sonucu suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.
"TÜPLE KAFASINA VURDUĞUMU HATIRLIYORUM"
AA'da yer alan habere göre Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan sorguda cinayeti işlediğini itiraf eden şüphelinin, "Gece saatlerinde eve alkollü şekilde gelmiştim.
"ÇOK PİŞMANIM" DEDİ
Babaannemle neden tartıştığımı bilmiyorum. Tüple kafasına vurduğumu hatırlıyorum. Ağır yaralandığını görüp korkunca 'merdivenden düştü' diye sağlık ekiplerine haber verdim. Çok pişmanım. Bir anlık öfkem kötü şeylere neden oldu" dediği öğrenildi.
ALKOLÜN ETKİSİYLE CİNAYETİ İŞLEMİŞ
Alkolün etkiyle babaannesini öldüren torun, tutuklanarak Denizli D Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. Torununu kötü alışkanlıktan vazgeçirmek isterken hayatını kaybeden Hanım Ayşe Kızılhan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.