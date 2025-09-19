Habertürk
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!

        Adana'da, tartıştığı komşusu 39 yaşındaki Hakan Akgün'ü 7 kurşunla öldürüp, kızını ayağından yaralayan 35 yaşındaki Dalyan Çopur adliyeye sevk edildi. Çopur'un, ifadesinde, "Otomobilini, daha önce de uyarmama rağmen sürekli evimin önüne park ediyordu. Yine park etti. Ayrıca yüksek sesli konuşuyorlardı. Uyarınca kavga çıktı, ben de tabancayla vurdum" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 15:33 Güncelleme: 19.09.2025 - 17:50
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!
        Adana'da kan donduran olay, dün saat 21.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi.

        Hakan Akgün (39), iddiaya göre komşusu Dalyan Çopur’un (35) evinin önüne otomobilini park etti.

        KOMŞUSUNA 7 KEZ ATEŞ ETTİ

        DHA'daki habere göre Çopur ile aracını çekmesi için uyarıda bulunduğu Akgün arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavgada Çopur, belindeki tabancayı çıkarıp, Akgün’e ateş etti. Baş, karın ve göğsüne 7 mermi isabet eden Akgün, yere yığıldı.

        KOMŞUSUNUN KIZI DA YARALANDI

        Silahtan çıkan kurşunlardan biri de Akgün’ün kızı A.A.'nın (17) ayağına isabet etti. Şüpheli, ardından olay yerinden kaçtı.

        Hayatını kaybeden Hakan Akgün, 39 yaşındaydı.
        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Akgün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kızı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

        "ARACINI EVİMİN ÖNÜNE PARK EDİYORDU"

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi olaydan hemen sonra yakın bir sokakta yakaladı. Emniyete götürülen Dalyan Çopur, ifadesinde, “Otomobilini, daha önce de uyarmama rağmen sürekli evimin önüne park ediyordu. Yine park etti. Ayrıca yüksek sesli konuşuyorlardı. Yine uyarınca kavga çıktı, ben de tabancayla vurdum” dedi.

        İşlemleri tamamlanan Çopur, adliyeye sevk edildi.

        #adana
        #Son dakika haberler
