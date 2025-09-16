Habertürk
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü | Son dakika haberleri

        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü

        Mersin'in Toroslar ilçesinde meydana gelen korkunç olayda dört çocuk annesi kadın, 5 yaşındaki oğlunun boğazını bıçakla kesti. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk hayatını kaybetti; şüpheli anne, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 01:09 Güncelleme: 16.09.2025 - 01:31
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan Revşan D. (27), evlerinde henüz belirlenmeyen nedenle oğlu Mert Veysel K'nin boğazını bıçakla kesti.

        İkametteki bağırış seslerini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        TALİHSİZ ÇOCUK KURTARILAMADI

        AA'nın haberine göre; aile yakınları ve komşular tarafından hastaneye götürülen talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis, 4 çocuk annesini gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        #Mersin
        #Toroslar
        #haberler
        #Son dakika haberler
